

左から：「チーズinかまぼこ 映画クレヨンしんちゃんパッケージ」、「チーズinかまぼこ ピリ辛味 映画クレヨンしんちゃんパッケージ」

なとりは、「チーズinかまぼこ 映画クレヨンしんちゃんパッケージ」「チーズinかまぼこ ピリ辛味 映画クレヨンしんちゃんパッケージ」を6月8日から期間限定で新たに発売する。

プリッとした食感と、チーズを配合したコク深い味わいに加え、手軽にたんぱく質も摂れる「チーズinかまぼこ」は、40代以上の人を中心に幅広い消費者に楽しんでもらっている。

今回「映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」の公開に合わせたコラボレーションパッケージを期間限定で発売する。

2024年・2025年に「クレヨンしんちゃん」とのコラボレーションを実施し、好評を得て、今回の第3弾が実現した。

第3弾でも、しんちゃんと家族、そして映画に登場する仲間たちをパッケージにあしらい、これまで「チーズinかまぼこ」を知らなかった人にも「親子で楽しむおやつ」として認知してもらい、実際に楽しんでもらうきっかけを作りたく、コラボレーションを実施する。

製品特徴は、コク深い味わいのチーズは、自社工場で製造しているこだわりのチーズ。プリッとした弾力があるかまぼこと、なめらかなチーズ部分の食感の違いが楽しめ、飽きのこない味わいに仕上げている。

マイルドな味わいで、子どもから大人までみんなで楽しめる。個包装8本入りなので、みんなでシェアしたり、買い置きして少しずつ食べたりと、使いやすさも魅力となっている。

1本当たりプレーンには2.9g、ピリ辛味には2.8gのたんぱく質が含まれており、おやつ感覚で手軽にたんぱく質が摂れる。

野原家やカスカベ防衛隊に加え、今年は「映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」に登場する妖怪たちをデザインしたパッケージを用意した。店頭でも目を引く賑やかなデザインで、思わず手に取りたくなる仕上がりになっている。

［小売価格］各524円（税込）

［発売日］6月8日（月）から順次

なとり＝https://www.natori.co.jp