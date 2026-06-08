ラッパーでシンガーのちゃんみなさんが8日、のどの不良のため一定期間の療養と、13日に出演予定だった『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』でのパフォーマンス出演を見合わせることを公式サイトで発表しました。

公式サイトは「この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、『甲状腺機能低下症に伴うのどの不調』と診断されました」と発表。

さらに「診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期間の療養が必要であると判断されたため、6月13日に開催されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026において予定しておりましたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました」としています。

続けて「本人も出演に向けて調整を重ねてまいりましたが、医師の判断を最優先し、このような決断となりました。パフォーマンスを楽しみにお待ちいただいていた皆様、ならびに本アワードに関わる関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」とコメントしています。