資生堂パーラーは6月20日、新商品「ガトー アマンディーヌ オ ブール」（サイズ：D160×W70×H55mm）を取扱店舗限定で発売する。軽やかなスポンジ生地にコクのあるバタークリームを合わせ、甘酸っぱいフランボワーズと香ばしいアーモンドがアクセントになったケーキ。また、これに先駆けて、新店舗「資生堂パーラー 二子玉川 東急フードショー店」で、6月11日から先行発売する。同店では、「資生堂パーラー 銀座本店ショップ」だけで取り扱いをしている限定商品を、期間・数量限定で用意している。日常のひとときにそっと彩りを添えるお菓子とともに、人々の来店を心から待っているという。

取扱店舗は、資生堂パーラー 京王百貨店新宿店、エキュートエディション渋谷店、東武百貨店船橋店、羽田空港東京食賓館 Eゲート前、二子玉川 東急フードショー店となる。



「ガトー アマンディーヌ オ ブール」

「ガトー アマンディーヌ オ ブール」は、ふんわりきめ細やかに焼き上げた生地に卵や砂糖、北海道産バターを加えて丁寧に仕立てた、コク豊かなバタークリームをあわせた。中には甘酸っぱく風味の良いフランボワーズのコンフィチュールをしのばせ、ケーキのまわりには香ばしくローストし、ザクザクとした食感のクラッシュアーモンドをアクセントにした。やわらかいスポンジ生地となめらかなバタークリームにアーモンドの香ばしさ、調和のとれた豊かな味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］2592円

［発売日］6月20日（土）

※6月11日（木）から「資生堂パーラー 二子玉川 東急フードショー店」で先行発売

資生堂パーラー＝https://parlour.shiseido.co.jp