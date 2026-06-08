スポーツの試合やコンサートのチケットはオンライン販売が主流になって久しく、ペーパーレスの大会も多い。

かつて野球場やプレイガイドで買った紙のチケットは、凝ったデザインのものが多くて楽しかった。そんな時代のプロ野球のチケットを集めている人がいる。（編集委員 片山一弘）

王選手の存在感

コレクションを見せてもらいながら、「あー、この試合、行きましたよ」「これはテレビで」とつい声が出た。現在61歳の筆者が学生だった1970〜80年代のチケットには、選手のイラストや写真を用いたものが多い。

「印刷技術が進歩してカラフルなデザインや写真を使ったチケットが増えた時期です。特に巨人の王貞治選手のチケットは多いですね。出場しないパ・リーグ公式戦のチケットにも一本足打法のフォームが描かれたものがあり、存在感の大きさがうかがえます」

名古屋市に住む収集家の山岸茂幸さん（51）は語る。集め始めて約40年、すでに１万枚を超えるという。

きっかけは10歳の頃。古本屋の店頭で、戦前の野球のチケットが束で売られているのを見かけた。「雨にぬれそうな場所で、値段も安い。これを自分が守らなければ、という思いが湧いて、購入するとともにチケットを集め始めました」

住んでいた京都から、甲子園球場や当時の大阪球場などに電車で通い、デーゲームを見終えた年配の男性に「おっちゃん、見終わったチケットくれへん？」とねだって歩いたという。

大人になっても仕事の傍ら、自分で見た試合の半券も含め、収集は続いた。プロ野球の公式戦を中心に、日本シリーズや日米野球など。Ｔシャツにチケットを印刷した変わり種もある。「野球チケット博物館」と題してインターネットで公開すると、古いチケットを譲ってくれる人も現れた。

「チケットには野球の歴史が表れています。戦時中は紙質が悪化し、日時が印刷されていないものもある。変形のチケットはパ・リーグのものが多く、観客を呼ぶための努力がうかがえます」

使用済みの価値

コレクションとしての価値は未使用品の方が高いと思っていたが、考えが変わるできごとがあった。

ある女性から、亡くなった夫が持っていたチケットを譲ってもらった時のこと。100枚ほどのうち、１枚だけがくしゃくしゃだった。中日ドラゴンズのかつての本拠地、ナゴヤ球場のスタンドが火事になった際の試合だった。「火が出た場所に近い席でした。チケットを握りしめて逃げたのかもしれない。使用済みのチケットにも深いものがある、と気づきました」

2024年には、野球殿堂博物館で、プロ野球90年記念展の関連展としてコレクションの一部が展示された。同館の関口貴広学芸員は「入場券は、その試合の出来事や記録を呼び起こすフック（かぎ）になります」と高く評価する。

山岸さんは、いずれはコレクションを博物館などに寄贈したいと考えている。

「デザインや印刷が凝っているのは、本来は偽造防止のためだと思うけれど、それ以上に、手がけた人たちの思い入れを感じます。資料には残らない球団職員の思いや、手にしたファンの喜びが伝わってくる。電子化が進む時代だからこそ、紙のチケットの魅力を伝えたいんです」

山岸さんのコレクションは、ＳＮＳ（Ｘ、「野球チケット博物館」@baseball_ticket）でも見られる。