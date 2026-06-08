理想は妄想の中で叶える！ さまざまな形で「好き」を追求して生きる「夢女子」たち。その生態を分析＆解説したコミックエッセイ【書評】
【漫画】本編を読む
「理想は妄想で叶う」という言葉を、明るく肯定的に描いた『ハッピー夢女子ライフ』（フォレスト/KADOKAWA）は、アニメや漫画、ゲームの「推し」を愛する「夢女子」たちの生態を、漫画と解説で紹介する作品だ。
「夢女子」とは、原作には存在しない自分の分身＝「夢主」を二次創作に登場させ、推しキャラとの関係を想像しながら楽しむ人のこと。10年以上にわたって夢女子界隈で活動し、SNSで交流してきた著者・フォレスト氏が、その文化や楽しみ方を教えてくれる。夢主が登場する創作では、推しと恋愛関係のほか、友達になったり、ペットになったりと、その関係に特段の決まりはなく、「どれもが正解」と解説する。
「自己投影派（物語に入り込む）か、壁派（第三者視点で物語を見守る）か」「推しに狂っていたときのあるある行動」などといった夢女子界隈の人が大いに共感するエピソードが並ぶほか、本作ではさらに、SNSで実施した読者参加型アンケートや夢女子用語集、川柳なども掲載し、ページをめくるたびに新しい発見がある。
とにかく「好き」という気持ちを一切否定せず、「楽しい」と言い切っている潔さが心地よく、「オタク」という言葉がポジティブに捉えられるようになった現代において、この夢女子もその派生のひとつで、立派な文化として成立していることがわかるだろう。
「夢女子」という言葉に馴染みがない人でも、本書を読めば「好きなものを好きでいること」の素晴らしさに気づくはずだ。
文＝ゆくり