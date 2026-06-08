理想は妄想の中で叶える！ さまざまな形で「好き」を追求して生きる「夢女子」たち。その生態を分析＆解説したコミックエッセイ【書評】

理想は妄想の中で叶える！ さまざまな形で「好き」を追求して生きる「夢女子」たち。その生態を分析＆解説したコミックエッセイ【書評】