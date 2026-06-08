北中米Ｗ杯（１１日開幕）に臨む森保ジャパンで猊活組瓩漏萍できるのか――。

Ｗ杯で毎回話題になるのが、高校年代を高校サッカー部で過ごした猊活組瓩硲淵ラブの下部組織に所属した爛罅璽港鉢瓩凌与堯かつては部活組が圧倒的に多かったが、２０１４年ブラジルＷ杯から両者の比率は接近。部活組が１３人、ユース組が１０人だった。

続く１８年ロシアＷ杯では部活組が１２人、ユース組が１１人とほぼ同数に。ただ、エースのＭＦ本田圭佑（星稜高出身）など存在感を放ったのは部活組だった。

そしてついに勢力が逆転したのが前回２２年カタールＷ杯。部活組の１２人に対して、ユース組が１４人と初めて上回った。

今回の北中米Ｗ杯でも部活組が１２人、ユース組が１４人となった。その中で、大学を経ずに高卒でプロ入りを果たしたのは５人。ＭＦ鈴木唯人（市立船橋→フライブルク）、ＭＦ前田大然（山梨学院→セルティック）、ＦＷ小川航基（桐光学園→ＮＥＣナイメヘン）、ＭＦ鎌田大地（東山→クリスタル・パレス）、ＤＦ鈴木淳之介（帝京大可児→コペンハーゲン）という面々だ。

その中で、日本中が注目する全国高校サッカー選手権の舞台に立ったのは鈴木淳、鈴木唯、小川の３人。小川は３年時に大会ナンバーワンストライカーとして脚光を浴び、大会２位タイの４得点をマークする活躍を見せている。鈴木淳も大会優秀選手に２度選出されるなど注目された。

狒手権ヒーロー瓩らＷ杯の舞台に立つ２人の活躍を、高校サッカーファンも期待している。