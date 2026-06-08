【ポケモンセンターオンライン 本人確認システム】 6月8日 発表

ポケモンは、ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にてポケモンカードゲーム MEGA 「30th CELEBRATION」関連商品を対象とした抽選販売にて、マイナンバーカードを使用した本人確認システムの活用を予定している。

同抽選では、当選数の大半を「本人確認済みの方の当選分」として用意し、本人確認が完了していない方も抽選には応募することができるが、本人確認を完了することで、当選しやすくなる仕組みとなっている。。

なお、本人確認を行なった場合でも、当選を確約するものではない。

具体的な導入時期、認証方法および年齢に応じた運用ルールについては、7月以降に告知を予定している。

対象商品

・ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「30th CELEBRATION」BOX：7,200円

・ポケモンカードゲーム MEGA 「30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX」：27,500円

・ポケモンカードゲーム MEGA 「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」：6,200円

・ポケモンカードゲーム MEGA「30th CELEBRATION カードセット (9種セット)」：10,800円

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