ポケカ30周年商品、ポケモンセンターオンラインではマイナンバーカードによる本人確認システムを活用予定
ポケモンは、ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にてポケモンカードゲーム MEGA 「30th CELEBRATION」関連商品を対象とした抽選販売にて、マイナンバーカードを使用した本人確認システムの活用を予定している。
同抽選では、当選数の大半を「本人確認済みの方の当選分」として用意し、本人確認が完了していない方も抽選には応募することができるが、本人確認を完了することで、当選しやすくなる仕組みとなっている。。
なお、本人確認を行なった場合でも、当選を確約するものではない。
具体的な導入時期、認証方法および年齢に応じた運用ルールについては、7月以降に告知を予定している。
対象商品
・ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「30th CELEBRATION」BOX：7,200円
・ポケモンカードゲーム MEGA 「30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX」：27,500円
・ポケモンカードゲーム MEGA 「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」：6,200円
・ポケモンカードゲーム MEGA「30th CELEBRATION カードセット (9種セット)」：10,800円
【お知らせ】- ポケモンセンター公式 (@pokemoncenterPR) June 8, 2026
ポケモンセンターオンラインにおける、ポケモンカードゲーム 30周年記念商品の抽選販売についてご案内いたします。
詳細は、こちらをご確認ください。https://t.co/uLuwgGs1p0 pic.twitter.com/khbbk0i5Hj
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