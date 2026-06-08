北九州市小倉南区の小学校で8日、給食の試食会が開かれました。招待されたのは、保護者や地域の人たちです。一体、どのような狙いがあるのでしょうか。

北九州市小倉南区の徳力小学校の給食室に集まっていたのは。



■参加者

「とっても楽しみです。うれしいです。」

「今から75年くらい前の給食だから、全然メニューが違う。」



保護者や、通学路などで子どもたちの安全を見守る地域の人たち、およそ30人です。





■参加者たち「いただきます。」これは、小学校が開いた「おいしい給食 試食会」です。提供されたのは、子どもたちと同じ献立の給食です。アジフライに、地元の若松潮風キャベツとニンジンのごまあえ、それに塩豚汁です。北九州市では、2024年度から学校給食の魅力を向上させるプロジェクト「おいしい給食大作戦」を進めています。子どもたちが給食を通じて「食」への関心を深め、健康に育つことを目的としています。これまで、地産地消のメニューやプロが監修した特別な献立を提供してきました。今年度から小学校給食の無償化が始まった北九州市。保護者の負担を軽減するだけでなく、より安全でおいしい給食を提供することに力を入れています。今回の試食会は、その現状を地域の人たちに知ってもらおうと開催されました。■徳力小学校・谷頭未来 栄養教諭「カミカミ献立を紹介します。食べ物をよくかんで食べることは、食品そのものの味がよく分かり、さらに成長期に必要な栄養素の吸収もよくなって、健康な体づくりに役立ちます。」参加した大人たちも、今回の給食のポイントである、よくかむことを意識しながら、給食を味わっていました。■参加者「やっぱりアジフライがおいしいと思います。パリパリして。」「昔は丸いコッペパンと、こんなスープ2つだった。昔よりいいよね。こんなの（アジフライ）はなかった。」そのあと、子どもたちの給食の様子も見学しました。■児童「おいしいです。（Q.何がおいしかった？）ごはんです。」「おいしい。（Q.何が好き？）アジフライ。」■参加者「（子どもたちに）食を通して、食べられることがどんなにすごいことなのか、分かってもらいたいですよね。（世界で）戦争もあっている中で、食事ができるってすごいことなんだって。」学校側は、「給食の安全性を知ってもらうことで、地域と連携して未来を担う子どもたちを一緒に支えていきたい」としています。