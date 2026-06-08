【高校野球】２８日開幕の静岡大会で組み合わせ方法を改革…３回戦以降の会場と日程は２回戦終了後に決定…移動負担の軽減図る

第１０８回全国高校野球選手権静岡大会（６月２８日開幕〜７月２７日）に向けた「責任教師・監督会議」が８日、静岡市内で行われた。今大会から組み合わせ抽選会では２回戦までの会場、日程を決め、３回戦以降の会場、日程は２回戦終了後に、県高野連が決定することとなった。対戦カードの再抽選はしない。

静岡大会ではこれまでは、組み合わせ抽選会の時点で決勝までの会場、日程を決定していた。ただ、３回戦以降、同地区の対戦が他地区の会場で行われるケースがあるなど、移動面での選手たちの負担が大きかったが、今回の決定で、その軽減を図る。

静岡県監督代表者会会長の浜松西・佐藤光監督（５２）は、「現場としてはありがたい。このやり方に変われば、選手の負担軽減だけでなく、応援の生徒や父母やＯＢなども球場に足を運びやすくなると思う」と歓迎した。

また、従来１人だった記録員が、今夏大会から２人までベンチ入りが認められた。関係者は「スコアブックをつけながら暑さ対策で、ベンチ内のドリンクや氷のう作りなど大変だったと思う。記録員の負担も考えてのこと」と話した。