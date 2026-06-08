日本卓球協会は8日、2028年に行われるロサンゼルスオリンピックの日本代表候補選手選考基準を発表しました。

競技種目と最大出場可能人数は、男子シングルスで2名、女子シングルスで2名、男子ダブルスで1ペア、女子ダブルスで1ペア、混合ダブルスで1〜2ペア。混合団体枠の獲得は現時点で決定していませんが、獲得が有力とのことであわせて発表され、男女各3名（計6名）とされました。最大出場枠数は、団体・個人の計6種目を通して、男女各最大3名となっています。

男女シングルスにおいては、2028年1月3日に発表予定の「ITTF シングルス世界ランキング」における日本人上位2名を選出。混合団体への出場選手については、この各2名に加え、2028年全日本卓球選手権大会一般の部終了後1週間以内に、強化本部が混合団体戦のシングルスおよびダブルスどちらにおいても高い国際競争力を有すると判断される選手を加えた3名とされました。

またペアについては、最も国際競争力が高いと判断されるペアを、混合団体で選出された選手の中から強化本部が選出するとされています。