「すみっコぐらしスペシャルパック」（好きなピザに＋380円）　※価格は税込み

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　「ピザーラ」は、6月10日（水）から、『すみっコぐらし』のオリジナルグッズが購入できる「すみっコぐらしスペシャルパック」を、全国の店舗で発売する。

【写真】すみっコが忍者になっちゃった！　「ピザーラ」限定アイテム詳細

■シールも付いた2点セット

　今回登場する「すみっコぐらしスペシャルパック」は、好きなピザにプラス380円で、オリジナルデザインの「すみっコぐらしお茶碗（陶磁器製）」と「オリジナルシール」の2点を購入できるセット（価格は税込）。

　お茶碗とシールは、“忍者”をイメージした普段と異なる姿のすみっコたちが描かれた「ピザーラ」だけの限定アイテムだ。

　なお、本商品は数量限定でなくなり次第終了となるため、気になる人は早めにチェックすると安心だろう。