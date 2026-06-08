ピザーラ「すみっコぐらしスペシャルパック」発売！ “忍者”デザインのお茶碗がセットに
「ピザーラ」は、6月10日（水）から、『すみっコぐらし』のオリジナルグッズが購入できる「すみっコぐらしスペシャルパック」を、全国の店舗で発売する。
【写真】すみっコが忍者になっちゃった！ 「ピザーラ」限定アイテム詳細
■シールも付いた2点セット
今回登場する「すみっコぐらしスペシャルパック」は、好きなピザにプラス380円で、オリジナルデザインの「すみっコぐらしお茶碗（陶磁器製）」と「オリジナルシール」の2点を購入できるセット（価格は税込）。
お茶碗とシールは、“忍者”をイメージした普段と異なる姿のすみっコたちが描かれた「ピザーラ」だけの限定アイテムだ。
なお、本商品は数量限定でなくなり次第終了となるため、気になる人は早めにチェックすると安心だろう。
【写真】すみっコが忍者になっちゃった！ 「ピザーラ」限定アイテム詳細
■シールも付いた2点セット
今回登場する「すみっコぐらしスペシャルパック」は、好きなピザにプラス380円で、オリジナルデザインの「すみっコぐらしお茶碗（陶磁器製）」と「オリジナルシール」の2点を購入できるセット（価格は税込）。
お茶碗とシールは、“忍者”をイメージした普段と異なる姿のすみっコたちが描かれた「ピザーラ」だけの限定アイテムだ。
なお、本商品は数量限定でなくなり次第終了となるため、気になる人は早めにチェックすると安心だろう。