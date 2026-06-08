政府が1％への引き下げを検討している飲食料品の消費税。



スーパーはレジの改修以上に大変なことが起きていました。



政府が、2027年4月からの見直しを進めている飲食料品の消費税1％への減税案。



■熊本では

■80代女性「1週間に1回、買い物に来た時は5000円ぐらい使いますので、5000円（の消費税）が1％になるとだいぶ違いますよね」

■30代夫婦（2歳の子を連れて）「1％になってもらったら、家計的にもすごく助かる」





消費者からは歓迎する声の一方で…。■永島由菜キャスター「飲食料品の消費税1％案にスーパーはどのような影響があるのでしょうか」■みやはらZ/ 熊本市中央区およそ5000種類の飲食料品を取り扱う熊本市のスーパー。飲食料品の消費税が1％になると必要になるのが、レジの改修です。

しかし、改修にかかる時間や費用は分からないといいます。



■値札にも

そして、最も大変だと懸念しているのが「値段表示の変更」です。



■みやはらZ 南熊本店 橋本 憲明店長「この税込みっていうところを、今、8％の消費税がかかる値段を書いているんですけれど、1％の分を書かなきゃいけないので、作りかえるか消して書くかっていう感じで考えています」

Qどれくらい時間かかりそう？



「1か月くらい準備させてほしいなと思っています」



橋本店長は、国に「早く方針を決めてほしい」と望んでいます。



■橋本店長「消費税が下がることはお客様、消費者にとってもうれしいことなので、早く決めていただいて準備ができればなと思います」