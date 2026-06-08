『フジさん POP UP STORE』大丸神戸店で開催　めざましくんグッズ（C）FUJI TELEVISION

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　フジテレビ関連のキャラクターグッズを販売する『フジさん POP UP STORE』が、大丸神戸店（兵庫県神戸市）で6月10日から初開催される。

【画像】神戸に登場…アニメ『ちいかわ』グッズ、ガチャピン・ムックのグッズも

　「ガチャピン・ムック」や「ちいかわ」「チャギントン」「めざましくん」などのアイテムが登場する。

■チャギントン
「プラレール」　各税込3080円
「ウィルソンリュック」　税込2420円

■ちいかわ
「アニメ『ちいかわ』ハンドタオル」　各税込770円
「アニメ『ちいかわ』大きめトートバッグ」　税込2970円

■めざましテレビ
「めざましくんぬいぐるみ」
・ビッグめざましくん　税込4180円
・めざましくん　税込2640円
・プチめざましくん　税込1870円

■ガチャピン・ムック
「スタンドクッション（ガチャピン）」　税込1600円
「ぬいぐるみ」　各税込1870円