フジテレビのキャラグッズ、大丸神戸店に限定登場へ めざましくん、アニメ『ちいかわ』など【注目アイテム】
フジテレビ関連のキャラクターグッズを販売する『フジさん POP UP STORE』が、大丸神戸店（兵庫県神戸市）で6月10日から初開催される。
【画像】神戸に登場…アニメ『ちいかわ』グッズ、ガチャピン・ムックのグッズも
「ガチャピン・ムック」や「ちいかわ」「チャギントン」「めざましくん」などのアイテムが登場する。
■チャギントン
「プラレール」 各税込3080円
「ウィルソンリュック」 税込2420円
■ちいかわ
「アニメ『ちいかわ』ハンドタオル」 各税込770円
「アニメ『ちいかわ』大きめトートバッグ」 税込2970円
■めざましテレビ
「めざましくんぬいぐるみ」
・ビッグめざましくん 税込4180円
・めざましくん 税込2640円
・プチめざましくん 税込1870円
■ガチャピン・ムック
「スタンドクッション（ガチャピン）」 税込1600円
「ぬいぐるみ」 各税込1870円
【画像】神戸に登場…アニメ『ちいかわ』グッズ、ガチャピン・ムックのグッズも
「ガチャピン・ムック」や「ちいかわ」「チャギントン」「めざましくん」などのアイテムが登場する。
■チャギントン
「プラレール」 各税込3080円
「ウィルソンリュック」 税込2420円
■ちいかわ
「アニメ『ちいかわ』ハンドタオル」 各税込770円
「アニメ『ちいかわ』大きめトートバッグ」 税込2970円
■めざましテレビ
「めざましくんぬいぐるみ」
・ビッグめざましくん 税込4180円
・めざましくん 税込2640円
・プチめざましくん 税込1870円
■ガチャピン・ムック
「スタンドクッション（ガチャピン）」 税込1600円
「ぬいぐるみ」 各税込1870円