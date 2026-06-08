タレントのマツコ・デラックス（53）が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、生まれ変わったら生まれたい国について熱弁した。

番組では、15〜19歳に「生まれ変わったらどこの国に生まれたいか」を調査したネット記事を紹介した。1位が日本で、59.7％の圧倒的支持。2位韓国（10.2％）、3位米国（8.1％）だった。以下イタリア、英国、フランス、さらに同率でスウェーデン、フィンランドと続いた。

この結果に、マツコは「そうだろうねってランキング。意外っていうのが入ってない」と、淡々とした感想。「たとえば、西サモア（現サモア）とか、トリニダード・トバゴとか、そういうのが入っていたらわーっとなって盛り上がっただろうけど、でしょうねっていう」と続けた。

同じ質問をされたマツコは、「私は日本以外、嫌。本当に良かったと思っている。日本で生まれて」と断言した。海外旅行は数十年、ご無沙汰だといい、「今まで行った国の中で、もう1回行ってもいいなと思っているのが、イタリアとスペインくらい。飯も超うまかったし」と振り返った。とはいえ、食事が全てではないとし、「生まれたからなおさらそう思うのかもしれないけど、こんなに過ごしやすい国、なくない？」と、問いかけるように話した。

「いいなと思うけど、3、4日ならいいけど」。短期滞在限定で楽しめるというが、「旅行に行って比べるじゃない？日本と。日本よりいいって思った国、ないな」と語っていた。