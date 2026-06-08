人気のショーツがもらえるチャンス。ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」で特別なフィッティングキャンペーン開催。《6月9日・10日》

2026年6月9日と10日、小嶋陽菜さんがプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」の有楽町マルイ店で、フィッティングキャンペーンが実施されます。

事前予約でスムーズ＆確実に

サイズ・付け方に悩んでいる人や、半年以上同じブラを着用している人、妊娠や出産を経てサイズが変化した人に向けた、2日間限定のフィッティングデー。

1対1のカウンセリングから始まり、採寸やフィッティングまで、ライフスタイルや体型の悩みなどに合わせたランジェリーやインナーを提案してくれます。

所要時間は10〜15分。受付時間は11時から20時（最終受付19時30分）まで。

また、フィッティングを行い1万5000円以上購入すると、特別特典として「Everyday Magical Lacy Shorts」がもらえます。

「Everyday Magical Lacy Shorts」は、オリジナルのストレッチレースを贅沢に使用し、ヒップとウエストをすっぽり包み込んでくれる人気のショーツです。

カラーとサイズは好きなものを選択できます。

Her lip to公式サイトでは、事前予約を受付中。予約をすることで、当日スムーズに参加できます。なお、1人1枠、各枠先着順となります。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）