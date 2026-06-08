サッカー日本代表の森保一監督は、現地時間7日、現地練習後の会見を行い、コンディション不良で別メニュー調整が続くキャプテンの遠藤航選手について言及しました。

迫るFIFAワールドカップ2026。遠藤選手は、5月31日に行われたアイスランド戦後に左足の甲へ違和感を訴え、現在はチームとは別で調整を続けています。

森保監督は現在の状態について、「ドクターに任せている」とした上で、「ドクターの見立てで開幕戦にプレーできるとのことでこれまでも見てきました」と説明しました。

一方で、「アイスランド戦で違和感が出て、やれることが戻ってしまったところはあります」と、調整が当初の予定通りには進まなかったことも明かしました。

ただ、「今の報告のところではプレー可能と聞いています」と話し、開幕戦出場へ前向きな見通しを示しました。

グラウンドで歩きからジョギング、ボールワークをこなし、徐々にコンディションをあげているという遠藤選手。森保監督は、「できないとは言われていないので、信じて、願って待つだけ」と復帰を期待しました。

また、遠藤選手の状態次第で選手の入れ替えを行う可能性について問われると、「できなかった場合の選手の入れ替えは常に考えている」としながらも、「状態が上がってくるという判断のもとで選んでいるので、すぐには入れ替えはない」と現時点でのメンバー変更を否定しました。