石黒英雄＆入来茉里、大人の溺愛ラブロマンス W主演ドラマ『35歳、今さら恋とかありえない』放送【コメント全文】
TOKYO MXでは、7月6日深夜から石黒英雄＆入来茉里がW主演のTLドラマ『35歳、今さら恋とかありえない』（毎週月曜 深1：05）を放送する。
【画像】蜜柑子氏による特別イラスト
原作は蜜柑子の人気TLマンガ『35歳、今さら恋とかありえない』（モバイルメディアリサーチ）。結婚とは何か？幸せとは何か？人生のあらゆる選択肢に悩むヒロインのリアルな恋愛模様を描き、同年代女性から圧倒的な支持を集めている大人の溺愛ラブロマンスとなっている。
恋も結婚も、まだ先でいい。そう言い聞かせて生きてきた35歳のフリーライター、木元茉莉子はある夜、偶然入った小料理屋の板前、森原功毅と久々に燃え上がる夜を過ごしてしまう。一晩限りの思い出にするつもりだったが、偶然にも取材先で再会してしまい…。誰かに寄りかかることを忘れていた茉莉子だったが、まっすぐ距離を縮めてくる森原に翻弄されてしまう。「彼女になってよ」。不意に告げられたその言葉が、ずっと閉めていた扉を、そっと叩いた。
身体の関係から始まるも、2人の間に流れる空気感に居心地の良さを感じていく茉莉子。しかし深く傷つけられた過去の恋愛経験から前に進むことに臆病になってしまったり、キャリアアップとの両立に悩んだり…さまざまな経験をしてきたからこそ、あらゆる局面で立ち止まってしまう。結婚か、仕事か、自分が本当に望んでいるものは何なのか。35歳のヒロインが見つけ出した愛の形とは…。
主題歌はTRiDENT「Candle」に決定した。
■石黒英雄（森原功毅 役）コメント
石黒英雄です。今回、料理人の森原功毅を演じました。「35歳、今さら恋なんて……」とどこか冷めていた男が、ある出会いを境に、自分を変えようと仕事にも恋にもがむしゃらになっていく。その熱量の変化を、一人の男として嘘なく泥臭く演じたいと思いました。身体の関係から始まる不器用な二人の形ですが、過去の傷や新しい出会いがスパイスになって、物語がどんどん深まっていきます。ただ甘いだけじゃない、大人だからこそ共感できる「リアルな体温」を感じてもらえる作品です。観てくださる皆さんの心に、何か熱いものが灯れば嬉しいです。功毅と彼女の運命を、ぜひ最後まで見届けてください。
■入来茉里（木元茉莉子 役）コメント
主人公の木元茉莉子を演じました、入来茉里です。『35歳独身女性』と、一言で表現は出来てもとても複雑で、実は繊細で、強く生きるためにタフにならないといけなかったんだよね、と台本を読み始めた時、茉莉子を抱きしめたくなるような気持ちになりました。そんな茉莉子の心情や環境が、森原さんに出会うことで変化していきます。大人な2人が何を選択して、どんな結末を迎えるのか、ドキドキしながら見守っていただけたらと思います。私自身も今30代後半ですが、自分の人生の舵を取り、幸せな瞬間を沢山作っていこうと演じながら思いました。女性の皆さんに作品からのメッセージが届きますように。
■監督 八十島美也子 コメント
原作を読んだ時、自分の35歳の頃を思い出しました。私も主人公の茉莉子のように色々悩み、人生に不安と憧れ、期待と現実に挟まれ大きな選択をした35歳の毎日が蘇りました。どんな選択をしたとしても、誰かに依存せず自分で選択した人生は美しく、人生の主人公は自分自身であるべきだなと改めてこの原作を読んで実感しました。ちょっぴり大人の恋で、ちょっぴり子供の純愛のようないつまでもキラキラしたエモチルを皆様にお届けできたらいいなと思います。
■原作 蜜柑子先生 コメント
どこにでもある、取るに足らないささいな恋と日常を、実はそこにたった一つしかない、誰かのストーリーとして伝えたいという気持ちで描いた作品です。石黒英雄さん、入来茉里さんという、とてもお美しいお二人に、その「どこにでもあって、たった一つしかない」恋を演じていただきました。どんな時代になっても、人は恋をし、歳を重ねます。そして、それは誰にとっても特別なことだと思います。これは視聴者様のお話でもあり、友達のお話かもしれません。人同士が出会い、つながる喜びを読者様、視聴者様、今回、ドラマ制作に携わって下さった全ての皆様と共有できることに心から感謝いたします。また、このような素晴らしい企画を立ち上げて下さったプロデューサーの伊藤さん、ありがとうございます。ドラマを通し、この恋の沢山のうっとりが皆さまに届きますように…！
【画像】蜜柑子氏による特別イラスト
原作は蜜柑子の人気TLマンガ『35歳、今さら恋とかありえない』（モバイルメディアリサーチ）。結婚とは何か？幸せとは何か？人生のあらゆる選択肢に悩むヒロインのリアルな恋愛模様を描き、同年代女性から圧倒的な支持を集めている大人の溺愛ラブロマンスとなっている。
身体の関係から始まるも、2人の間に流れる空気感に居心地の良さを感じていく茉莉子。しかし深く傷つけられた過去の恋愛経験から前に進むことに臆病になってしまったり、キャリアアップとの両立に悩んだり…さまざまな経験をしてきたからこそ、あらゆる局面で立ち止まってしまう。結婚か、仕事か、自分が本当に望んでいるものは何なのか。35歳のヒロインが見つけ出した愛の形とは…。
主題歌はTRiDENT「Candle」に決定した。
■石黒英雄（森原功毅 役）コメント
石黒英雄です。今回、料理人の森原功毅を演じました。「35歳、今さら恋なんて……」とどこか冷めていた男が、ある出会いを境に、自分を変えようと仕事にも恋にもがむしゃらになっていく。その熱量の変化を、一人の男として嘘なく泥臭く演じたいと思いました。身体の関係から始まる不器用な二人の形ですが、過去の傷や新しい出会いがスパイスになって、物語がどんどん深まっていきます。ただ甘いだけじゃない、大人だからこそ共感できる「リアルな体温」を感じてもらえる作品です。観てくださる皆さんの心に、何か熱いものが灯れば嬉しいです。功毅と彼女の運命を、ぜひ最後まで見届けてください。
■入来茉里（木元茉莉子 役）コメント
主人公の木元茉莉子を演じました、入来茉里です。『35歳独身女性』と、一言で表現は出来てもとても複雑で、実は繊細で、強く生きるためにタフにならないといけなかったんだよね、と台本を読み始めた時、茉莉子を抱きしめたくなるような気持ちになりました。そんな茉莉子の心情や環境が、森原さんに出会うことで変化していきます。大人な2人が何を選択して、どんな結末を迎えるのか、ドキドキしながら見守っていただけたらと思います。私自身も今30代後半ですが、自分の人生の舵を取り、幸せな瞬間を沢山作っていこうと演じながら思いました。女性の皆さんに作品からのメッセージが届きますように。
■監督 八十島美也子 コメント
原作を読んだ時、自分の35歳の頃を思い出しました。私も主人公の茉莉子のように色々悩み、人生に不安と憧れ、期待と現実に挟まれ大きな選択をした35歳の毎日が蘇りました。どんな選択をしたとしても、誰かに依存せず自分で選択した人生は美しく、人生の主人公は自分自身であるべきだなと改めてこの原作を読んで実感しました。ちょっぴり大人の恋で、ちょっぴり子供の純愛のようないつまでもキラキラしたエモチルを皆様にお届けできたらいいなと思います。
■原作 蜜柑子先生 コメント
どこにでもある、取るに足らないささいな恋と日常を、実はそこにたった一つしかない、誰かのストーリーとして伝えたいという気持ちで描いた作品です。石黒英雄さん、入来茉里さんという、とてもお美しいお二人に、その「どこにでもあって、たった一つしかない」恋を演じていただきました。どんな時代になっても、人は恋をし、歳を重ねます。そして、それは誰にとっても特別なことだと思います。これは視聴者様のお話でもあり、友達のお話かもしれません。人同士が出会い、つながる喜びを読者様、視聴者様、今回、ドラマ制作に携わって下さった全ての皆様と共有できることに心から感謝いたします。また、このような素晴らしい企画を立ち上げて下さったプロデューサーの伊藤さん、ありがとうございます。ドラマを通し、この恋の沢山のうっとりが皆さまに届きますように…！