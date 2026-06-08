男の子に抱きしめられていた大型犬さん。しばらくすると…思った以上に微笑ましい光景が話題になっています。

まるで本当の兄弟のような、微笑ましく尊いその光景は記事執筆時点で27.8万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：寝ている男の子に抱きしめられた大型犬→しばらくして見に行ったら…予想外だった『寝顔』】

男の子に抱きしめられた大型犬→しばらくすると…

Xアカウント『@sol_0311_102』に投稿されたのは、ワイマラナー×ダルメシアンミックス「ソル（SOL）」くん。

この日も元気いっぱい過ごしていたというソルくん。息子くんが、ソファの上でソルくんを抱きしめると…あまりにも尊い光景が生まれることとなったのだといいます。

思った以上に『微笑ましい光景』が話題に

ソファの上でソルくんの首にギュッと腕を回しながら、抱きしめるようにして寄り添っていたという息子くん。

ソルくんも、仰向けで座るようにして完全に身を委ねてぐっすり眠っていたのだそう。

お互いに気を許し、安心しきっていることが伝わるそのお姿は本当の兄弟のようだったといいます。

一見するとお互い少し眠りにくそうな姿勢なのに、白目を剥いて爆睡するソルくん。

種族を超えた尊い家族の絆を感じさせるその光景は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「絞め落とされたわけではないですよね？ｗｗ」「寝顔のクセが強い」「寝顔ｗｗ」「サスペンス劇場」「仲良しー！」「平和ですね」などのコメントが寄せられています。

わんぱくで遊び好きな男の子の日常

2021年3月11日生まれのソルくんは、三度の飯よりも枝とボールが大好きだというわんぱくな男の子。穏やかで優しい性格の持ち主で、息子くんに対しても紳士で寛大な振る舞いをみせてくれるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、自由にのびのびと幸せに暮らすソルくんの日常は多くのユーザーに大型犬の魅力やたくさんの癒やしを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@sol_0311_102」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。