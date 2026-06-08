スイカを前に食べ方を忘れてしまったわんこ。見ていた娘さんが優しく教えてあげると…！？思い出した瞬間の表情が話題を呼び、投稿には「悩んでるお顔がなんともキュート」「可愛すぎ」「キュンキュン♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：スイカの食べ方を忘れてしまった大型犬→困っていたら、娘が食べ方を教えてあげて…『思い出す瞬間』】

スイカの食べ方を忘れてしまった…！？

TikTokアカウント「dan.golden1201」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「暖(だん)」くんと、投稿者さんの娘さんとの微笑ましいある日の一コマ。

この日、種を取ったスイカを暖くんにあげたママですが、なぜか美味しそうなスイカを前に困り顔…。ここでママは気づきます、どうやら暖くんは食べ方を忘れてしまったことに…。今年初めてですが、去年も食べたのに…！と、思わず笑いが込み上げます。

顔を近づけては困った顔でスイカを見つめる姿は『可愛い』以外に言葉がありません…！

お姉ちゃんがお手本を！

ついにお姉ちゃんに助けを求めた暖くん。暖くんのお願いに「こうだよ？」と、自らスイカを食べてお手本を見せてあげたそう。そしてそんなお姉ちゃんの仕草を見逃すまいと、暖くんもジッと見つめていたといいます。

するとお姉ちゃんの仕草で思い出したのか『そうか！』と、スイカを食べ始めたのだとか…！ちょびちょびと少しずつ、よく噛んで食べるのは、美味しさをかみしめているのかもしれません。

思い出した！美味しそうにモグモグ♡

ガタガタとスイカが動いて食べづらそうなことに気付いたお姉ちゃんは、食べやすいように押さえてあげたのだとか。暖くん思いの優しすぎるお姉ちゃんには頭が下がります。

食べるスピードがアップした暖くんは、あっという間に完食！『ごちそうさまでした』とママとお姉ちゃんを見つめるお顔はとっても満足そうだったとか。

食べ方を忘れてしまった可愛すぎる暖くんと、愛にあふれたお姉ちゃんの行動は、多くの人にとびっきりの笑顔を届けたのでした♡

この投稿には「なんて微笑ましい」「ちゃんと理解できてスゴイね」「わんちゃんの困り顔ってたまらん」など、多くのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「dan.golden1201」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております