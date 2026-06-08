前メッツ3Aの剛腕が「日本でプレーするため」リリースと米記者伝える　最速159キロ左腕　主にリリーフとして活躍

セベリーノは救援左腕としてキャリアを重ねた(C)Getty Images

交流戦もまもなく終了。再びのリーグ戦再開を見据えて、補強が活発化しそうだ。

前メッツ3Aのアンダーソン・セベリーノをめぐって『ジ・アスレチック』のウィル・サモン記者は自身のXで「左腕救援投手のアンソニー・セベリーノが日本でプレーするために、球団が放出を認めたとリーグ関係者筋が明らかにした」と伝えている。セベリーノに関してはすでに現地5月30日にメッツからDFAとなっていた。

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31歳左腕は2013年にヤンキースと契約。その後20年にホワイトソックスとマイナー契約を結び、22年4月にホワイトソックスでメジャーデビューを果たす。

メジャーでは6試合に登坂、防御率6.14。その後はメキシカンリーグでのプレーもはさみながら、昨オフにメッツとマイナー契約。今期はマイナーで18試合に登坂、2勝0敗、5セーブ、1ホールド、防御率1.31と好投していた。

救援左腕としてのパフォーマンスが注目のセベリーノは最速159キロのフォーシーム、チェンジアップ、スライダー、カーブ、ツーシームなど多彩な変化球も持ち味とされる。