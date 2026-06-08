前メッツ3Aの剛腕が「日本でプレーするため」リリースと米記者伝える 最速159キロ左腕 主にリリーフとして活躍
セベリーノは救援左腕としてキャリアを重ねた(C)Getty Images
交流戦もまもなく終了。再びのリーグ戦再開を見据えて、補強が活発化しそうだ。
前メッツ3Aのアンダーソン・セベリーノをめぐって『ジ・アスレチック』のウィル・サモン記者は自身のXで「左腕救援投手のアンソニー・セベリーノが日本でプレーするために、球団が放出を認めたとリーグ関係者筋が明らかにした」と伝えている。セベリーノに関してはすでに現地5月30日にメッツからDFAとなっていた。
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31歳左腕は2013年にヤンキースと契約。その後20年にホワイトソックスとマイナー契約を結び、22年4月にホワイトソックスでメジャーデビューを果たす。
メジャーでは6試合に登坂、防御率6.14。その後はメキシカンリーグでのプレーもはさみながら、昨オフにメッツとマイナー契約。今期はマイナーで18試合に登坂、2勝0敗、5セーブ、1ホールド、防御率1.31と好投していた。
救援左腕としてのパフォーマンスが注目のセベリーノは最速159キロのフォーシーム、チェンジアップ、スライダー、カーブ、ツーシームなど多彩な変化球も持ち味とされる。
やや制球難が目立つが左のパワーピッチャーであることは間違いない。
6月19日からリーグ戦が再開するとすぐに球宴までの時間が過ぎ、あっという間に前半戦が終了。その後、勝負の後半戦に突入するとあって剛腕が加入する球団にも注目が集まっていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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