大規模な改修により2027年、11か月間にわたって休館が予定される金沢21世紀美術館。2027年のゴールデンウィーク後の5月6日から休館に入ることが決まりました。

金沢市議会の6月定例会が8日開会し、一般会計の総額で46億100万円となった6月補正予算案には、金沢21世紀美術館の休館期間中に予定されているまちなか芸術祭の準備費用などが盛り込まれています。

村山卓市長は、大規模な改修に伴う21世紀美術館の休館期間について、ゴールデンウィークが明ける来年の5月6日から11か月間になると、具体的な日程について明らかにしました。

館内設置の託児所も利用できないため代替策を協議

また、館内に設置されている託児所も休館中は利用できなくなることを受け、別の場所に託児所を設けるなど代替案について協議しているということです。

金沢市・村山卓市長「特に21美で併設している場所については人気が高い。そのニーズも含めて検討したい」

金沢市は休館を前に作品展示のない状態の美術館を無料開放するなどのイベントを実施する方針です。

金沢市議会の6月定例会には補正予算案を含む議案22件が提出され、6月25日まで18日間の日程で審議が行われます。