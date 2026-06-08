三田製麺所の「鬼おろしぶっかけ」今年も開始へ 唐揚げトッピングで食べ応えあり【商品概要】
「つけ麺専門店 三田製麺所」は、6月10日より夏限定商品『鬼おろしぶっかけ冷やし麺』を期間限定で販売する。
【画像多数】三田製麺所の新作「中華そば」2種類など新グランドメニュー
『鬼おろしぶっかけ冷やし麺』は昨夏に初登場して好評だった。冷たく透き通る特製スープは、しっかりと出汁の旨味を感じながら、さっぱりとした味わい。鬼おろし（粗削り大根）や夏野菜、柚子の爽やかな香りが重なり合い、清涼感たっぷりの一杯となる。
■『鬼おろしぶっかけ冷やし麺』
たっぷりの鬼おろし（粗削り大根）に加え、オクラ・なすの夏野菜を使用した、暑い季節にぴったりのぶっかけ冷やし麺。さらに、三田製麺所自慢の唐揚げをトッピングすることで、さっぱりとしながらも食べ応えのある一杯に仕上げた。柚子がふわりと香る冷たい特製スープは、三田製麺所ならではの出汁感で、すっきりとした後味が楽しめる。
販売店舗：国内の三田製麺所全49店舗（目黒店・有楽町店を除く）
販売価格：980円（税込） サイズは 並・大（同一料金）
販売期間：6月10日（水）〜8月31日（月）
※終売日は予告なく変更となる場合あり
※テイクアウト対象外商品
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『鬼おろしぶっかけ冷やし麺』は昨夏に初登場して好評だった。冷たく透き通る特製スープは、しっかりと出汁の旨味を感じながら、さっぱりとした味わい。鬼おろし（粗削り大根）や夏野菜、柚子の爽やかな香りが重なり合い、清涼感たっぷりの一杯となる。
■『鬼おろしぶっかけ冷やし麺』
たっぷりの鬼おろし（粗削り大根）に加え、オクラ・なすの夏野菜を使用した、暑い季節にぴったりのぶっかけ冷やし麺。さらに、三田製麺所自慢の唐揚げをトッピングすることで、さっぱりとしながらも食べ応えのある一杯に仕上げた。柚子がふわりと香る冷たい特製スープは、三田製麺所ならではの出汁感で、すっきりとした後味が楽しめる。
販売店舗：国内の三田製麺所全49店舗（目黒店・有楽町店を除く）
販売価格：980円（税込） サイズは 並・大（同一料金）
販売期間：6月10日（水）〜8月31日（月）
※終売日は予告なく変更となる場合あり
※テイクアウト対象外商品