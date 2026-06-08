おたる政寿司 ぜん庵／小樽運河を目の前に極上の握りを

「匠」6820円（お吸い物付き）

昭和13年（1938）創業の老舗「おたる政寿司」が手がける運河沿いの店舗。自社の鮮魚店を通して仕入れる旬の厳選ネタを職人が丁寧に握り上げる、極上の寿司が味わえます。人気店のため、訪れる際は予約がおすすめ！

人気の「匠」は、イクラやボタンエビ、炙った中トロやエビみその軍艦など、バラエティ豊かな12貫が楽しめます。

「元祖名物いかそうめん」1980円

「元祖名物いかそうめん」は、小樽を代表する夏の味覚・イカとウニを組み合わせた逸品。

ひとりでもファミリーでも気兼ねなく利用できる

■おたる政寿司 ぜん庵（おたるまさずし ぜんあん）

住所：北海道小樽市色内1-2-1

TEL：0134-64-7030

営業時間：11時〜14時30分LO、17時〜20時30分LO

定休日：木曜、ほか不定休あり



寿し処 彩華／小樽出身の店主の職人技の握りを堪能

「浜茄子」5300円

職人歴30年以上の店主の握りが堪能できるお店。10貫3600円〜とリーズナブルながら、1貫ごとに丁寧な仕事を施し、ネタによってしょうゆや塩、カボスを絞って提供するスタイルです。

「浜茄子」は、丁寧に飾り包丁を入れた大トロや、活貝からさばくホタテなど13貫。1合800円〜の日本酒を合わせるのも◎。

「銀だらの西京焼き」1200円

「銀だらの西京焼き」は、こんがりと香ばしい風味と西京味噌の甘みが酒の肴にぴったり！

店内はカウンターとテーブルの全18席

■寿し処 彩華（すしどころ さいか）

住所：北海道小樽市稲穂2-11-3

TEL：0134-64-5500

営業時間：11〜14時、17〜21時

定休日：水・木曜（祝日の場合、営業）



すし処 浜谷／小樽産・道産の旬を生かす たしかな職人技

「特上にぎり」4200円（お吸い物付き）

北海道産を中心に旬の魚介を厳選して仕入れるこだわりのお店。ネタの持ち味を引き出すため、丁寧なひと手間を惜しみません。ランチでは3000円台から海水ウニが味わえるなど、上質ながらもコストパフォーマンスの高さが光ります。

「特上にぎり」は甘みの強い海水ウニや、新鮮なイカなど全10貫。旬の時期には小樽産魚介が多数並びます。

檜のカウンター席のほか、テーブル席も

■すし処 浜谷（すしどころ はまや）

住所：北海道小樽市稲穂2-10-3

TEL：0134-33-2323

営業時間：11時〜14時30分LO、17時30分〜21時LO

定休日：水曜



「魚真にぎり」4500円（土瓶蒸し付き）

地元客を中心に常に賑わいを見せる人気店。小樽近海で水揚げされた新鮮魚介の握りや海鮮丼などをお手ごろ価格で楽しめます。

「魚真にぎり」は、濃厚なウニやしっとりなめらかなズワイガニ、シャコなど全15貫に、土瓶蒸しまで付く大満足でお得なセット。ウニとジャガイモ、チーズのうま味が混然となった陶板焼き「魚真焼」1000円にも定評があります。

テーブル席やカウンター席のほか、座敷も！

■魚真（うおまさ）

住所：北海道小樽市稲穂2-5-11

TEL：0134-29-0259

営業時間：12〜14時、16〜20時LO

定休日：日曜



回転寿司 とっぴ〜小樽運河通り店／新鮮地魚を気軽に味わえる！

寿司ネタは、鮮度抜群の道産魚介類がメイン。漁港から直送される活貝や活魚を握りでいただきます。1皿153円〜と、リーズナブルに提供するのがこだわり！

■回転寿司 とっぴ〜小樽運河通り店(かいてんずし とっぴ〜おたるうんがどおり）

住所：北海道小樽市港町6-4

TEL：0134-27-8111

営業時間：11時〜20時30分LO

定休日：不定休



回転寿し 魚一心 小樽店／地元客も喜ぶ厳選ネタ！

小樽前浜であがった鮮度抜群なネタ ばかり！

素材や産地、鮮度にこだわった握りを1皿143円〜堪能できるお店。鮮魚商が直営するだけに、厳選された季節の魚介が楽しめます。



■回転寿し 魚一心 小樽店（かいてんずし さかないっしん おたるてん）

住所：北海道小樽市築港11-5ウイングベイ小樽五番街2F

TEL：0134-21-7177

営業時間：11時〜19時30分LO

定休日：無休

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は「るるぶ北海道'27」に掲載した記事を元に作成しています。

