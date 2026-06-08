全国で5店舗目にオープンした神戸のアニエスベーカフェ

「神戸阪急」の5階にニューオープンした「アニエスベー カフェ神戸阪急店」。全国に東京と京都にしかない「アニエスべー カフェ」が、今回神戸に初進出しました。

実は、「agnès b.（あにえすべー）」の創業者でありデザイナーのアニエス・トゥルブレ氏は神戸の大ファンで、1998年から名誉市民（神戸大使）となっている神戸ゆかりの人なのです。そんな神戸との縁から、この地への出店が実現しました。

「自宅のようにゆっくりとくつろげる場所」をコンセプトにした店内は、白を基調にしたスタイリッシュな空間。シンプルながら洗練された雰囲気で、ファッションブランドならではのセンスが随所に感じられます。

オリジナルグッズも販売している

アニエスベーのアイコンをモチーフにしたネオンサインは、思わずカメラを向けたくなるフォトスポット♪ さらに、テーブル天板に再生素材を採用するなど、サステナビリティへの配慮も大切にしているところもポイントです。

座席は全36席。1名掛けの座席や8名掛けのテーブル席も揃っているので、おひとりさまのカフェ利用から友人同士のおしゃべりタイムまで、さまざまなシーンで利用しやすいのも魅力。さらに店内にはアニエスベーのアートポスターが飾られていて、座る場所によって異なる雰囲気を楽しめます。



神戸限定メニューも！ 充実のフードラインナップ

写真提供：アニエスベー カフェ神戸阪急店／Photo：Yoshiki Okamoto

10〜12時は「Breakfast Menu」として、「クロワッサンセット」、「クロックムッシュセット」、「フレンチトーストセット」各1650円などがスタンバイ。

「クロワッサンセット」は神戸阪急店限定メニューで、ボンヌママンの選べるミニジャム（ストロベリー、ブルーベリー、マーマレード）、自家製の発酵バターを使用したホイップバターに加え、コーヒーか紅茶、柑橘ジュースから選べるドリンクがセットになっています。

写真提供：アニエスベー カフェ神戸阪急店／Photo：Yoshiki Okamoto

チーズとハム、濃厚なベシャメルソースをサンドした「クロックムッシュセット」も、朝食にぴったりの満足感！

写真提供：アニエスベー カフェ神戸阪急店／Photo：Yoshiki Okamoto

朝から甘いものを楽しみたいなら、「フレンチトーストセット」がおすすめ。兵庫県の奥丹波産の卵と牛乳をたっぷり染み込ませ、しっとり食感に焼き上げた一品です。

写真提供：アニエスベー カフェ神戸阪急店／Photo：Yoshiki Okamoto

12〜19時には、「奥丹波タマゴのクロワッサンサンド」や「クラブハウスサンドイッチセット」、「ニース風サラダとスープ」各1980円など、ランチタイムにぴったりのセットメニューも登場。

写真提供：アニエスベー カフェ神戸阪急店／Photo：Yoshiki Okamoto

なかでも注目したいのが、「神戸牛のミートパイセット」1980円。神戸発の洋菓子メーカー「ユーハイム」とのコラボで誕生した、神戸阪急店限定メニューです。神戸牛ミンチのうま味を閉じ込めたフィリングを、サクサク食感のパイで包み込んだ一品で、サラダやスープ、ドリンクもセットに。食べごたえも十分◎。



ティータイムに訪れるなら、スイーツやドリンクメニューもぜひチェックしたいところ。他店でも提供している、アニエス・トゥルブレ氏が自身のレシピを元にした「タルトオシトロン（レモンタルト）」715円や、アニエスベーのアイコンが描かれた「ガトーショコラ」880円など、ブランドの世界観を感じるスイーツが並びます。

なかでも、ぜひ味わいたいのが神戸阪急店限定の「バウムクーヘンのミニパフェ（ドリンク付き）」1650円。

バニラアイスクリームにトッピングされているのは、「ユーハイム」を代表するプレーンとWチョコレート、2種類のバウムクーヘン。しっとりとした口当たりと上品な甘さが楽しめます。アニエスベーのアイコンを刻印したチョコレートが添えられていて、見た目のかわいらしさも魅力です。

シンプルなマグカップもかわいい

ドリンクは、コーヒーや紅茶、ジュース、抹茶ラテや日本茶以外に、「b. BEER」880円や「グラスワイン」660円も用意されています。スイーツとアルコールの組み合わせで、休日や仕事帰りにふらりと立ち寄るのもよさそうです♪

カフェの目の前にはショップがある

神戸らしさを感じる限定メニューから、ブランドの感性を映したスイーツまで揃う「アニエスベー カフェ神戸阪急店」。「神戸阪急」や「ユーハイム」以外の地元神戸企業とのコラボも検討しているそうで、今後の展開にも期待が高まります。ショッピングの合間にひと息つきながら、アニエスベーならではの世界観をゆったり満喫してみてくださいね♪



■アニエスベー カフェ神戸阪急店

（あにえすべー かふぇこうべはんきゅうてん）

住所：兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急本館5F

TEL：078-200-7603

営業時間：10〜20時（フード19時LO、ドリンク19時30分LO）

定休日：神戸阪急に準ずる



▶▶「三宮 カフェ」の記事一覧はこちらから！



Text＆Photo：中田優里奈（ウエストプラン）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

