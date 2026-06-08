©TOKYO-SKYTREE

「LOOK UP CAFE TOKYO SKYTREE」の最大の特徴は東京スカイツリーを真下から眺められるこのテラス。芝生の柔らかい部分（写真の薄緑色の部分）に座ってくつろぐことも可能です。

ネットベンチでは寝転んで東京スカイツリーを下から上まで見て楽しむことができます。東京スカイツリーの壮大さや緻密さだけでなく伝統的な建築技術が使われた東京スカイツリーの骨組みなど近距離ならではの発見も！

足元にスマートフォンを置くことができます 実際に写真を撮ってみました！

そそり立つ東京スカイツリーをきれいに撮るには欠かせないポイントが「画角」！このテラスには東京スカイツリーを綺麗に撮れるフォトスポットが用意されています。パネルにはきれいに撮るコツも記載されているので誰でもステキな写真が撮れちゃいます！家族や友人との思い出作りにもぜひ使ってみてください♪

テラスには高さ120cmほどのモニュメントも。限定フードと一緒に写真を撮りたいスポット♪

見て楽しい！食べておいしい！「LOOK UP CAFE TOKYO SKYTREE」限定メニュー

テラスで過ごす特別な時間をより引き立てるのが、「LOOK UP CAFE TOKYO SKYTREE」オリジナルメニュー。片手で食べられるワンハンドメニューを中心に、約10種類のフォトジェニックな限定メニューが楽しめます。その中から編集部おすすめのクレープとドリンクをご紹介♪

一番人気の「スカイツリークレープ」1180円は、雲の形をイメージした生クリームに東京スカイツリーの形をしたパイが飾られています。店内で丁寧に焼き上げたモチモチとしたクレープ生地とサクサクとしたパイの相性が抜群！クレープ生地の中には、バニラアイスとマシュマロがぎっしり入っていて、満足感いっぱいの一品です。

ドリンクはスカイツリーの通常ライティングである「粋（いき）・雅（みやび）・幟（のぼり）」の3種。子どもから大人まで楽しめるように、ソフトドリンクとアルコールがそれぞれ用意されています。

編集部のイチオシは、”粋”を表す「デイライトブルー」880円（左）と”幟”を表す「サンライズオレンジ」880円（右）。どちらも甘さ控えめでさっぱりしていて、これからの季節にぴったり！甘いクレープと一緒に飲むのもおすすめです。

光が差し込む開放感のある店内

©TOKYO-SKYTREE

店内は天井まで届く約8mのガラス窓から常にやわらかな自然光が差し込んでいます。窓の向こうに空とテラスを臨んで、思い思いのリラックスタイムを過ごすことができます。天候に関係なくカフェを利用できるのもうれしいポイント！



迫力満点のスカイツリーを芝生から見上げる今までにない最新カフェの「LOOK UP CAFE TOKYO SKYTREE」。おいしいフードメニューも充実していて、都会のど真ん中でくつろぐのにぴったりの場所でした♪ 東京スカイツリーの新スポットにぜひ足を運んでみてください！



■LOOK UP CAFE TOKYO SKYTREE

(るっく あっぷ かふぇ とうきょう すかいつりー）

住所：東京都墨田区押上1-1-2東京スカイツリー５階

営業時間：10時15分〜21時45分（21時15分LO）※土曜・日曜・祝日は9時30分〜

座席数：24席（カフェ店内）

テイクアウト：OK



Text：るるぶ情報版編集部（藤本怜）

Photo：るるぶ情報版編集部（藤本怜/藤井裕衣子）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

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