TXT・テヒョン、話題の“滅ポーズ”でファンの心をわし掴み！「はぁ最高」「可愛すぎ…」

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のテヒョンが、日本で撮影された近況ショットを公開した。

テヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】テヒョン、“滅ポーズ”披露「はぁ最高」「可愛すぎ…」

公開された写真でテヒョンは、鮮やかなイエローのパーカーにハーフパンツを合わせたラフなコーディネートを着こなし、爽やかな魅力を放った。

特に注目を集めたのは、ボーイズグループM!LKの楽曲『好きすぎて滅！』の振付で、通称“滅ポーズ”を披露するテヒョンの姿だ。愛らしさあふれるビジュアルでファンの心を射止めた。

投稿を見たファンからは「滅ポーズしてる！」「はぁ最高」「どこまで惚れさせる気なの」「可愛すぎ…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝テヒョンInstagram）

なお、テヒョンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、6月16日・17日に福岡でスペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』を開催する予定だ。

◇テヒョン プロフィール

2002年2月5日生まれ。本名カン・テヒョン。2019年1月、3年の練習生生活を経てTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビューした。大きな目が特徴的な端正なビジュアルの持ち主で、メンバーたちが描くテヒョンの似顔絵もかなり目が大きい。グループではボーカルポジションというイメージが強いが、ダンスの実力も高い。SHINee・テミンのダンスに感銘を受け、芸能界を目指し始めた。