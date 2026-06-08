【略語クイズ】「東リべ」はなんの略？TVアニメの主題歌も大ヒット！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「東リべ」はなんの略？

「東リべ」はなんの略か知っていますか？

映画化までした少年漫画！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。