【略語クイズ】「東リべ」はなんの略？TVアニメの主題歌も大ヒット！

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学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「東リべ」はなんの略？

「東リべ」はなんの略か知っていますか？

映画化までした少年漫画！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「東京卍リベンジャーズ」を略した言葉でした！

東リべとは、週刊少年マガジンで連載され、アニメや実写映画、舞台でも社会現象を巻き起こした、原作・和久井健氏による少年漫画『東京卍リベンジャーズ』の略称。

主人公・花垣武道が、かつての恋人の死という運命を変えるために中学時代へタイムリープし、最凶の暴走族チーム「東京卍會（とうきょうまんじかい）」でのし上がりながら、奮闘するタイムリープサスペンスです。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『テレビ東京 アニメ公式』
・『TVアニメ『東京リベンジャーズ』公式サイト』

ライター Ray WEB編集部