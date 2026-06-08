【略語クイズ】「東リべ」はなんの略？TVアニメの主題歌も大ヒット！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「東リべ」はなんの略？
「東リべ」はなんの略か知っていますか？
映画化までした少年漫画！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「東京卍リベンジャーズ」を略した言葉でした！
東リべとは、週刊少年マガジンで連載され、アニメや実写映画、舞台でも社会現象を巻き起こした、原作・和久井健氏による少年漫画『東京卍リベンジャーズ』の略称。
主人公・花垣武道が、かつての恋人の死という運命を変えるために中学時代へタイムリープし、最凶の暴走族チーム「東京卍會（とうきょうまんじかい）」でのし上がりながら、奮闘するタイムリープサスペンスです。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『テレビ東京 アニメ公式』
・『TVアニメ『東京リベンジャーズ』公式サイト』
ライター Ray WEB編集部