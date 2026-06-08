今日8日、午前8時38分頃にフィリピン付近(フィリピン諸島、ミンダナオ)を震源とする地震が発生しました。この地震の影響で、日本の太平洋沿岸では午後になってから次々に津波が観測されました。

各地で津波を観測

今日8日、午前8時38分頃にフィリピン付近(フィリピン諸島、ミンダナオ)を震源とする、マグニチュード8.2の大きな地震が発生しました。午前9時5分には、沖縄から関東にかけての広範囲にわたる太平洋沿岸に津波注意報が発表されました。





この地震に関するこれまでの主な津波観測情報です。(午後4時52分現在、最大波順)・宮崎県宮崎港 午後4時46分 0.3m・小笠原諸島 父島二見 午後1時46分 0.2m・和歌山県串本町袋港 午後2時12分 0.2m・種子島熊野 午後3時49分 0.2m・三重県熊野市遊木 午後4時16分 0.1m・宮崎県日南市油津 午後3時17分 0.1m・鹿児島県美波大隅町大泊 午後4時32分 0.1m・奄美市小湊 午後4時31分 0.1m・沖縄県沖縄市中城湾港 午後3時51分 0.1mなお、各地に発表されていた津波注意報は、午後4時50分に全て解除されましたが、今後1日程度は海面変動が継続すると考えられますので、沿岸部では念のためお気を付けください。