クマのニュースです。全国各地で目撃情報が相次ぎ、7日は宇都宮市の商店街にも出没するなど、人間の生活圏にもどんどん入り込んでいます。そんな中、8日は静岡･富士宮市でもクマの目撃情報が相次ぎ警戒が続いています。



7日未明、JR宇都宮駅から約2キロの距離にある商店街を歩く2人。



右側から現れたのは…クマ。2人の目の前を走り去っていきました。



警察によると、クマの体長は1メートルほどと見られていておととい6日から宇都宮市内の住宅街や繁華街などで次々と目撃されています。





このクマの目撃情報は、これまでに40件以上あり、実際にクマを目撃したとう人は…。（宇都宮市内で・クマを見た人）「（案内しながら）ここから端のフェンスを上っていって行ったんです。大きいです1mどころじゃないと思います。ほんとに大きくてまさかこんなところにって思うじゃないですか」さらに8日も、午前4時半ごろに中学校の近くで目撃されたため、宇都宮市は、8日、市立のすべての小中学校94校の休校を発表しました。クマの目撃情報は8日、静岡県内でも…。（記者）「富士宮市大岩です。市街地から近いこの付近で、けさクマが目撃されたということです」8日、午前5時ごろ、富士宮市大岩で体長約1メートルのクマが階段付近にいたところを、車を運転していた人が目撃しました。これを受けて、富士宮市長は…。（富士宮市 須藤 秀忠 市長）「目撃情報に基づいて、市民への情報をしっかりと流していきたいと思う。ただ、よく動物の命も大事だということで、確保して逃がすと言っているが、富士宮市は見つかり次第、市民の命を守ることを最優先に対応したいと思う」市では、今後、クマが居座っていることが確認された場合には、わなを仕掛けるということです。また、朝霧高原にあるキャンプ場内でも、子グマとみられる目撃情報がありました。静岡県内でも目撃情報が相次いでいるクマ。注目されているのは…クマの学習能力です。6月2日、福島市に現れたクマ。逃げ惑う男性を追いかけまわした後襲いかかりました。このクマはその後さらに3人を襲い近くの工場に居座りました。そして…。（OKIシンフォテック 担当者）「逃げ出した窓はこの窓ですね」窓の鍵は、ロックを外しレバーを下げると開くタイプ。当時、ロックまでかかっていたかは不明ですが、クマはこの鍵を開けて逃走したといいます。さらに。（OKIシンフォテック 担当者）「この蛇口になりますね」蛇口をひねり、水を飲む姿も目撃されていました。驚くべきクマの能力について専門家に聞いてみると…。（石川県立大学 大井 徹 特任教授）「窓は開けられるものだ…ということくらいは学習した可能性があります」実際の学習能力はどれほどなのか、動物園に協力してもらい、園長立ち合いのもとツキノワグマの学習能力を検証しました。特別に作った窓付きの箱を用意して、中に好物のリンゴを置き、クマが過ごす施設に設置。このリンゴを取るために、クマは窓を開けることができるのでしょうか。専門家の監修を受け、まず行ったのは、窓を開けた状態で箱の中にリンゴがあるとクマに教えること。（記者）「今、クマが入ってきました」開始から約3分で窓に近づき、箱の中のリンゴをくわえ…食べることに成功しました。続いて、窓を閉めた場合、クマは、窓を開けてリンゴを取ることができるのか検証。すると、そこにリンゴがあることを学習したのか、窓へと向かいますが、…30分たっても窓を開けることはできませんでした。（石川県立大学 大井 徹 特任教授）「スライドしたら(窓が)開くというような認識は何もないと思います」そこで次は、あえて隙間を作り、窓が開いた状態で検証すると。（記者）「今クマが出てきました。もう一目散に窓の方に行きました」隙間がある左の窓ではなく、右の窓に近づいていきます。（記者）「お、窓が少し開いた。開けた開けた開けた」前足を使って最後の一押しも。検証開始から約3分。窓を開け、リンゴを食べることができました。再び同じ条件で検証すると、室内に入るとすぐに箱に向かい…（記者）「はやいはやいはやい。もうすぐ開けた」リンゴを食べるまでにかかった時間は約40秒。（樽ケ橋遊園 加藤 誠 園長）「本能的にドアを開けたことにびっくり。頭を使って賢い動物だなと思います」監修した専門家にみてもらうと…。（石川県立大学 大井 徹 特任教授）「こういう動作をすれば窓が開くということを理解して、積極的に窓枠を押して開けたのでは」今回、福島市で4人を襲ったクマ。窓を開けたのが学んだのか偶然なのかは不明ですが、専門家はクマには“学習能力”があるからこそ注意するべきだと指摘します。（石川県立大学 大井 徹 特任教授）「クマが、窓とかドアを自分で開けて入ってくるというようなことについて注意する必要はあります。窓際ににおいが出る、クマの餌になるようなものを置くと…。窓を開けようとするかもしれません。ロックされた方がいいかと思います」（スタジオ）