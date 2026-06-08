週明け８日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３０４．８９ポイント（１．２２％）安の２４６５７．０６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９５．２７ポイント（１．１３％）安の８３４１．３６ポイントと４日続落した。ハンセン指数は３月２３日以来、約２カ月半ぶりの安値水準に落ち込んでいる。売買代金は３６３９億７４７０万香港ドル（約７兆４４３２億円）に拡大した（５日は３４２８億５４０万香港ドル）。

投資家心理が悪化する流れ。５月の米雇用統計が大幅に上振れる中、年内の米利上げ観測が浮上している。ＣＭＥフェドウオッチ（政策金利が変更される確率）では、１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利上げする確率が６８．４％と前日の５２％から大幅に上昇した。香港の金融政策は米国に追随するため、域内金利の上昇も懸念されている。中東情勢の不透明感も重し。イランは日本時間８日早朝、イスラエルがレバノンに拠点を置く親イラン武装組織ヒズボラに対する攻撃を続けているとして、４月の停戦発効以来初めてイスラエルにミサイル攻撃を実施した。イスラエル軍は報復措置として、トランプ米大統領の自制要請にもかかわらず、イランの軍事施設を攻撃。ＷＴＩ原油先物は８日の時間外取引で急反発している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が７．６％安、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が７．２％安、モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が６．３％安と下げが目立った。

そのほか、ハンセン指数構成銘柄に本日付で３銘柄が新規採用。それぞれの値動きは、アルミニウム中国最大手の中国アルミ（２６００／ＨＫ）が５．９％安、グローバル物流サービスの極兔速逓環球（１５１９／ＨＫ）が２．６％安、抗がん剤バイオベンチャーの百済神州（６１６０／ＨＫ）が０．１％高など。今回の定期見直しでは、除外銘柄がなかったため、構成銘柄は９０→９３銘柄に増加している。

セクター別では、半導体が安い。蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が７．９％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が６．８％、愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が６．６％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が５．８％ずつ下落した。

空運セクターも急落。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が６．２％安、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が４．７％安、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が３．８％安で引けた。業績懸念が強まる。国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）が７日の年次総会で公表した「２０２６年報告書」によると、世界の航空業界の利益見通しは従来予想からほぼ半減。中東の紛争が燃料費や航空需要に打撃を与えていると説明された。

半面、建機セクターはしっかり。三一重工（６０３１／ＨＫ）が７．７％高、中国龍工ＨＤ（３３３９／ＨＫ）が４．９％高、中聯重科（１１５７／ＨＫ）が３．５％高と値を上げた。業績期待が強まる。５月の建機売り上げは市場予想を上回り、内外の需要が引き続き好調に推移していると伝わった。

本土マーケットは３日続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比１．７０％安の３９５９．３４ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。産金・非鉄、空運、インフラ関連、不動産、医薬、公益、自動車、消費なども売られた。半面、石油・石炭の一角はしっかり。銀行・保険の一角や通信も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）