タレントのマツコ・デラックス（53）が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、カップ麺にまつわる持論を口にした。

番組では、カップ麺を鍋で作ると、食感に違いが出ておいしくなるという仮説について、専門家の見解をまじえて検証した記事を紹介した。

マツコは「おいしくなるのは、その通りだと思うんですけど」と理解を口に。しかし、「カップ麺って、これがやりたくないから買うのよ」と、そもそも論を展開し、一同が納得の笑いを浮かべた。MC大島由香里は「ごもっともです」とうなずいた。

「すみませんね、ごめんなさい。おいしいだろうよ。おいしいだろう。おいしさじゃないの、もう。おいしさじゃないって言うと、カップ麺業界に申し訳ないけど…」。その上で、「おいしさと、楽をしたいということの評価なわけ、カップ麺は」と訴え、「これだったら袋麺を食べる。そうなっちゃう」と続けた。

味がどのくらい変化するのかは興味があるようで、「でも1回くらいは試してみようかなと思っています」と約束。「でも、試すだけだと思います。おいしいってなっても、同じカップラーメンを見て、“これ鍋に入れたらこれだけおいしいんだ”って分かっていても、お湯を注ぐ」と断言していた。