6月11日に名古屋・栄に開業する『ザ・ランドマーク名古屋栄』。東海初出店など全65店が集まる「HAERA」と、栄に待望のシネコン「TOHOシネマズ」が入る注目の施設が8日、報道陣に公開されました。

■東海初出店の「スタバ」に“名古屋イチ高い”ステーキ弁当も





栄エリアの新たなシンボルとして注目される「ザ・ランドマーク名古屋栄」。高さは中日ビルよりも高い約211m、地上41階・地下2階の高層ビルで、地下2階から地上4階まではグルメやファッションなどの店舗が入る商業施設「HAERA」。さらに、高級ホテルやシネコンなどが入っています。

HAERA内の全65店のうち、40店舗が東海エリア初出店、16店舗が新たな業態の店舗です。



厳選した原料を調香した香水や、ボディケア製品を販売する「NONFICTION」。2階には、新潟県発祥のアウトドアブランド「Snow Peak」などが並びます。

地下2階にあるグルメフロアにも、東海地区初出店、新業態の店が並びます。



名古屋で人気の炭火焼肉セジョンが手掛ける新業態の弁当店「焼肉ステーキ弁当セジョン×海苔弁いちのや」。注目は“名古屋イチ高い”値段と自称するステーキ弁当で、A5ランクの黒毛和牛サーロインステーキなどを贅沢に盛り付けて1万3000円です。

東海エリア初出店となる「スターバックス リザーブ カフェ」は、セルフサービスでパンが選べるなどカフェベーカリーになっています。



看板メニューが、風味豊かな発酵バターを生地に練り込んだイタリアのクロワッサン「コルネッティ」です。

ストアマネージャー：

「クラシックダブルトールラテにコルネッティをディップして召し上がっていただくのがおすすめです」



朝7時からオープンしていて、モーニングが盛んな名古屋にぴったりです。



ほかにも、ミシュランの星を獲得したこともある日本料理店「赤坂おぎ乃」が監修する和スイーツ専門店「和甘」。

フランスにあるミシュラン3つ星店などで修業を積んだ田村浩二さんが手掛ける「Mr.CHEESECAKE」も。名古屋限定・西尾の抹茶を使った濃厚なチーズケーキを味わうことができます。

■ついに栄にシネコンが…「プライベートシアター」で没頭





ザ・ランドマーク名古屋栄のもう一つの注目が、栄エリア初となるシネコン「TOHOシネマズ 名古屋栄」です。

10のスクリーンに計1655席もある映画館には、東海エリア初の設備もそなえられました。



空気を震わせるほどの大音量の音響を体感できる「轟音シアター」や…。

映画鑑賞に欠かせない「映像」「音響」「座席」を追求した「プレミアムシアター」もあり、プライベート空間が確保された広い座席では映画に没頭できそうです。

TOHOシネマズ、HAERAともにオープンは6月11日ですが、HAERAに入場するには14日まで事前予約が必要で、ホームページから受け付けています。

先着順ですが30分単位で受け付けていて、まだ空きがある時間帯もあります。予約は無料で、1回の予約につき4人まで予約できます。



手続きを済ませると、メールでQRコードが送られ、それを提示して入場することになります。入場受付は1階の大津通側のエントランスで行われるということです。