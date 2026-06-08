【付録】レンズの色が変わる！「調光サングラス＆めがね拭き＆ケース豪華3点セット」が付いてくる『大人のおしゃれ手帖』は7月7日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『大人のおしゃれ手帖』（宝島社）の「調光サングラス＆めがね拭き＆ケース豪華3点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖』（税込1740円）。付録として、「調光サングラス＆めがね拭き＆ケース豪華3点セット」が付いてきます。
紫外線の量に応じてレンズの色が自動で変化する「調光サングラス」は、屋外から室内への移動でもいちいち着け外しが不要なのが大きな魅力。レンズの色にかかわらずUVカット率99.9％を誇り、紫外線が最も強い夏の季節に大人の目元をしっかりガードしてくれます。サイズは高さ5.3×幅14.1cmで、使いやすいサイズ感も◎。
今注目のスイーツブランド「Fairycake Fair」と初コラボした、愛らしいネコのデザインのケースとめがね拭きがセットになっています。ケースは横17×縦8cmで、持ち手の長さが約48cmとポーチとしても使いやすいサイズ感。めがね拭きは14.2×14.2cmと使いやすい大きさで、日常使いにぴったりの豪華3点セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『大人のおしゃれ手帖』の「調光サングラス＆めがね拭き＆ケース豪華3点セット」が見逃せない！
宝島社から7月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖』（税込1740円）。付録として、「調光サングラス＆めがね拭き＆ケース豪華3点セット」が付いてきます。
紫外線の量でレンズの色が変わる！ 着け外し不要の調光サングラス
紫外線の量に応じてレンズの色が自動で変化する「調光サングラス」は、屋外から室内への移動でもいちいち着け外しが不要なのが大きな魅力。レンズの色にかかわらずUVカット率99.9％を誇り、紫外線が最も強い夏の季節に大人の目元をしっかりガードしてくれます。サイズは高さ5.3×幅14.1cmで、使いやすいサイズ感も◎。
スイーツブランド「Fairycake Fair」とのコラボケース＆めがね拭き付き
今注目のスイーツブランド「Fairycake Fair」と初コラボした、愛らしいネコのデザインのケースとめがね拭きがセットになっています。ケースは横17×縦8cmで、持ち手の長さが約48cmとポーチとしても使いやすいサイズ感。めがね拭きは14.2×14.2cmと使いやすい大きさで、日常使いにぴったりの豪華3点セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)