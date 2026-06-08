『時すでにおスシ!?』最終回あらすじ。鮨アカデミー卒業。みなとと大江戸の人生の選択は…＜ネタバレあり＞
永作博美さん主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の最終回が6月9日夜10時から放送予定です。
本作は子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた「自分の時間」に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり！ ロマンスあり！ おスシあり！ の完全オリジナルの人生応援ドラマ。
夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだ、3ヶ月で鮨職人になれるという「鮨アカデミー」の堅物講師・大江戸海弥（おおえど・うみや）を松山ケンイチさんが演じます。
※以下ネタバレを含みます。
最終回あらすじ
鮨アカデミーで講師としてのやりがいを見つけた反面、再び自分の手でお客さんに鮨を握りたい、店を持ちたいという素直な思いをみなと（永作博美）に吐露した大江戸（松山ケンイチ）。
みなともまた、スーパーの新店舗で店長を務めるべきか否か、これからの人生について思案していた。
一方、鮨アカデミーはいよいよ最終日。卒業課題は“渾身の一貫”。各々がここでの日々を振り返りながら、これから進む未来を見つめて思い思いの一貫を握ることに。
そして迎える卒業式。果たして皆無事に卒業できるのか。
みなとと大江戸の選択は“前向き”な未来に向かうのか――。