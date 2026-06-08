モデルやタレントとして活動する藤田ニコルが自身のInstagramを更新し、オフショットを披露した。

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投稿には、お宮参りをする藤田と、おくるみに包まれた娘の姿が。藤田は明るい黄色にピンクの桜が散りばめられた、鞠柄が印象的な着物を纏っている。鞠柄は、鞠が本来は子どものおもちゃであることから、「子どもがどこに行っても寂しくないように」という意味があり、長い糸を使って作られることから「縁を結ぶ」という意味で「良縁や円満な家庭」を表すものとしても描かれている。「困難が起きても丸く収まるように」と、子供に願いを込めて産着を着せたり、娘が嫁ぐ際には、お守りとして手毬を持たせたりすることも。藤田が自身の姿をSNSに投稿するのは、マタニティフォト以来のことである。

キャプションでは「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました。娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした（笑）慌ただしく過ぎていった新生児期。毎日必死だったけれど、振り返るともう終わってしまったことが少し寂しくもあります。日に日に成長していく娘との毎日は、かけがえのない幸せな時間です」と、出産から現在にかけてを振り返る。「最近は少しずつおでかけにも挑戦していて、親子で新しい景色を楽しみながら、ゆっくり外の世界にも慣れていけたらいいなと思っています」と、語った。

コメント欄では「お子さんの誕生おめでとう！」「泣ける」「にこるんママも綺麗！」とファンだけでなく、著名人の知人・友人からも藤田を祝福する声が多く募られている。

（文＝リアルサウンド映画部）