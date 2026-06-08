「豊臣兄弟！」効果も…創業64年 名古屋市中村区の老舗洋食店『名代とんかつ八千代 味清』“あやかり定食”が話題に
大河ドラマ「豊臣兄弟！」ミュージアムの近くにある、創業64年の老舗洋食店「名代とんかつ八千代 味清」。“秀吉と秀長”をイメージしたボリューム満点の“あやかり定食”が話題となり、県外からも多くの客が訪れています。
■創業64年の老舗洋食店
地下鉄「中村公園駅」から車で約3分。昭和37年創業の老舗洋食店「名代とんかつ八千代 味清」は、中村区で最も歴史のある洋食店の一つといいます。
3代目店主：
「カニクリームコロッケや、2週間かけて作るデミグラスソースを使ったハヤシライスがおすすめです」
牛肉とタマネギをたっぷり使い、秘伝のデミグラスソースが自慢の「ハヤシライス」（1650円）や、初代から受け継がれるレシピで作る「カニクリームコロッケ定食」（1850円）、和風オニオンソースで味わう「厚切りポークステーキ定食」（3400円）など、魅力的なメニューが並びます。
中でも看板メニューは、来店客の約半数が注文するという「とんかつ」です。
客：
「衣が薄いので、あっさり食べられます」
別の客：
「初代の頃から味は変わらなくて、おいしいです」
群馬や山形など、有名産地から厳選した豚肉を使用。低温でじっくり火を通して肉を柔らかくし、最後に高温で揚げることで、サクサクの衣に仕上げています。
■“豊臣兄弟！”あやかりグルメが人気
もともと人気店でしたが、2026年に入ってから来店客は3～4割ほど増えたといいます。
その理由が、店の近くに2026年1月にオープンした大河ドラマ「豊臣兄弟！」のミュージアムです。
鈴鹿市から来た客：
「最近『豊臣兄弟！』にハマっています」
福井県から来た客：
「地元はソースカツが有名なので、とても新鮮です」
店ではミュージアムのオープンに合わせ、ドラマをイメージした「太閤 とんかつきょうだい定食」（2650円）の提供を始めました。
店主：
「秀吉と秀長の兄弟をイメージしたメニューです。『豊臣兄弟！』にあやかろうと思い始めました」
“とんかつの主役”ともいえるロースカツは、兄・豊臣秀吉をイメージ。一方、とんかつでは脇を支える存在のヒレカツは、弟・秀長を表現しています。
さらに、名古屋名物のエビフライ2本に加え、秀吉が好んで食べたと言われるレンコンも添えた“大河ドラマあやかりグルメ”です。
店主：
「大河ドラマ館の帰りに来店される方のほとんどが、このメニューを注文されます」
大河ドラマファンの間では、ドラマ館を訪れた後に、その土地の“あやかりグルメ”を楽しむのが定番になっているといい、県外からも多くのファンが足を運んでいます。
2026年5月25日放送