2026年4月から道路交通法が改正され、自転車の傘差し運転が違反の対象となりました。雨の季節に入り、自転車でレインコートを着用する人が多くなっています。



先週、広島でも梅雨入りが発表され、雨の日も多くなる中、街ではレインコートを着て自転車に乗る人が目立ちます。



■自転車に乗る人

「傘は差さずに。危ないから。」



4月に道路交通法が改正され、傘差し運転は反則金5千円の対象となります。県警によると県内でも、すでに反則者が確認されているということです。





■宮脇 靖知 記者リポート「ご覧のように傘差し運転ではなく、レインコートの着用を呼びかける広告もあります。」広島市内の生活雑貨店には、今年からレインコートのコーナーが設けられました。自転車に乗って着用することを想定したタイプのものは約10種類。レインコートの売り上げは例年に比べ、8割ほど増えています。人気は、ゆったりと着られるタイプのものです。■宮脇 靖知 記者リポート「このような大きなタイプのレインコートの場合、カバンを背負った状態でも、すんなりと着用することができます。」通勤や通学でカバンを背負って自転車を利用する人に人気で、手の甲までカバーして、ハンドルを握ることができます。雨に濡れないよう多くの人がフードを被りますが、フードが飛ばないよう洗濯ばさみで固定する人も。■宮脇 靖知 記者リポート「こちらのタイプフードのところにワイヤが入っているので、フードを被った状態で運転しても、しっかりと視界良好に保つことができます。」サイズも調整できるので、ヘルメットの上から被ることも可能です。■ハンズ ミナモア広島店 片辺 陽子 さん「男性のサラリーマンや学生のものを親が買いに来ることも多くなった。女性が着られるかわいいデザインもあるので、売り場で見てもらえたらと思います。」雨の中で安全に自転車を運転するために、レインコートが欠かせないアイテムになっています。【2026年6月8日 放送】