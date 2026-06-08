フリースタイルスキー女子でミラノ・コルティナ五輪代表の近藤心音（23＝オリエンタルバイオ）が8日、自身のインスタグラムで、現役引退を発表した。

「2026ミラノオリンピックを最後に、約12年間の競技生活に終止符を打ち、選手を引退することを決断いたしました」と報告し、「ここまでの道のりに関わってくださった皆様、支えてくださった皆様へ心より感謝申し上げます」と周囲へ感謝の言葉をつづった。

「母は栄養管理の為に試行錯誤しながら、沢山アスリート食を作ってくれて、父は様々な練習施設に付き添いコーチングしてくれました」と両親のサポートに助けられたことを明かし、「競技人生を振り返った時に、もうやり残したことは何も無いなと思える程、競技とも自分自身とも本気で向き合い、最後まで精一杯やり切ることができました。そして体と心を守る為にも、身を削る挑戦はここまでだなと感じました」と引退を決断した理由を告白。

「輝かしい成績や、キラキラした世界よりも、辛くて苦しくて逃げたくなることの方がはるかに多かったです」と振り返りつつも「それでも人生において、“本気で頑張った”と思えるものが、私にはもう既に残りました。そのプロセスが臆病だった私を強く逞しく成長させてくれたと思います」と思いをつづった。

今後は「プロスキーヤーとしてライダー活動に転換し、１つの枠に限らず幅広いスキー活動を行っていきます。妹・叶音の選手活動サポートも含め、指導者として次世代の育成に携わっていくことも視野に入れております」という。引退しても「スキーが大好きな気持ちはずっと変わりません」とし、「まだまだ長いスキー人生、楽しみ尽くします！！」と記した。

近藤はミラノ・コルティナ五輪でスロープスタイル（SS）開幕前の公式練習で転倒し、救急搬送。「前十字じん帯と内側側副じん帯の損傷、半月板と骨挫傷」と診断され、SSとビッグエア（BA）の予選を棄権した。2022年北京五輪も右膝を痛めて棄権し、2大会連続の悲劇に見舞われた。