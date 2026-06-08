初日（８日）の「センプルドリーム」は、１号艇の峰選手が逃げて１着、５号艇の地元・稲田選手が２着に入ったものの、３着の６号艇・篠崎選手が抜けてしまいました。途中までは考えた通り、だったんですが…切り替えましょう！

２日目のメインは【ぶるたんドリーム】。ここも１号艇で地元の吉川選手が難なく逃げるんじゃないですか。尼崎でのＧ１を４勝しているわけだし、負ける要素を見つける方が難しい。重箱の隅を突いても時間の無駄、というもんでしょう。

２、３着も２号艇・上條選手、３号艇・宮地選手、４号艇・佐藤選手の３人でほぼ堅いと思っていますが、今年すでに優勝５回で、絶好調らしい大阪支部の上條選手が一枚上、ですかね。成績を見ても、彼が支部を背負っていく、というのもよくわかります。

１号艇が鉄板で、その次も２号艇で決まり…ならば３連単は１点で勝負します。３着に４号艇の佐藤選手を指名。 櫚◆櫚い魏椎修僻楼呂琶厚く買って全力応援です。なぜ佐藤選手か？は僕の直感。それしか言いようがありません（笑）。

ただ、夢舟券も少し買います。６号艇の菅選手は“アウト屋”と言われているんでしょ？エース級のエンジンを獲得できたようですし、初日の１１Ｒで４コースから１着を取ったのも追い風ですよね。波に乗った彼が豪快にまくって１着をもぎ取る、という舟券も抑えておきます。Α櫚´ァ櫚´↓イ裡甘澄Ｋ楡１点、穴４点の計５点で真っ向勝負です！！

昔、阪神でプレーしていた頃、チームメートにボートレースが大好きな選手がいました。「あいつはボートで家を買ったんやで」という声をよく聞きましたが、本当のところはどうだったのか…。それはともかく、僕は適度に楽しみたいものです。（本紙評論家・井川慶）