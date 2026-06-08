木原稔官房長官の8日午前の記者会見で、自民党総裁選をめぐる高市陣営のネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑に関し、動画作成者とされる男性が共同通信の取材に新たに答えたことに関する質問が出た。

【映像】「コメント控える」木原官房長官の答弁（実際の様子）

記者が「昨年の自民党総裁選を巡り、IT会社代表の男性が共同通信の取材に応じ『高市首相を当選させる目的で小泉進次郎氏を批評する動画を独自のAIソフトで作成、投稿した』と証言した。首相の秘書から『小泉氏を逆転するにはどうすればいいか』と相談を受け、ネガティブな発信を提案したと説明している。一方で首相はこれまでの国会答弁で、この男性について『私も秘書も面識のない方だ』『お会いしたことのない方だ』などと説明しており、男性の証言と食い違いが見られます。首相の秘書と当該男性との間に接点がなかったのか、また、総裁選に際して、SNS戦略や動画発信に関する相談を行ったことはないのか改めて事実関係を伺います。あわせて、最も重要な論点である、首相側が小泉氏らを批判する動画の作成・発信に関与していたかについての見解をお聞かせください」と質問。

木原官房長官は「お尋ねの点は高市総理の衆議院議員としての活動に関することですので、政府としてはコメントは控えております。その上で高市総理は一議員としてですが、事務所に、職員に事実確認をしたが、高市事務所および高市陣営においては昨年の党総裁選や本年の総選挙において高市事務所が運営するアカウントでのSNS発信を行ったが、それ以外のアカウントで発信を行っていない。また他の候補者に関するネガティブな情報を発信する、あるいはそのような動画を作成して発信するといったことは一切行っていない。またそのような動画の作成・発信を第三者に依頼したこともないとの報告を受けている旨をこれまでご説明されているものと承知をしております」と答えた。

さらに別の記者が「野党からは誠意ある説明がなければ秘書の参考人招致を求めるとの声も出ているが応じる考えはあるか。また、国民への説明責任のあり方をどのように考えているか」と質問。

木原官房長官は「繰り返しですが、政府としてのコメントは差し控えます。理事会協議事項というのはこれ国会の運営に関わることですのでコメントはいたしません」と答えた。（ABEMA NEWS）