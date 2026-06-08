◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）

２４年日本ダービー馬のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）に好気配が漂っている。後輩ダービー馬クロワデュノールと初対決となった昨年のジャパンＣは、０秒１先着して３着。前走の大阪杯（３着）は０秒３差離されたが、内から馬群を割って伸び、力のあるところを見せた。距離延長の今回は、条件面で確かな上積みが見込める。

４日の１週前追い切りは、戸崎圭太騎手が騎乗し、栗東・ＣＷコースで３頭併せ。終始馬なりで最後方から大外を回り、６ハロン８２秒６―１１秒２で楽々と最先着。鞍上は「ずいぶんいい動きが出来ていました。直線で沈んでいる感じやハミの取り方は良くなっている気がしました」と手応えを深めている。

前走時からハミを換え、直線で右にもたれる面が改善したという。その大阪杯こそ騎乗停止で坂井瑠星騎手が手綱を執ったが、感触はしっかりと聞いている。「悔しかったですし、残念でした。また乗せていただけてうれしく思います。乗せていただいた以上は結果を出したい」と、２５年ドバイ・シーマクラシック以来の勝利へ向け、鞍上は力を込めていた。