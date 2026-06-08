日本卓球協会は８日、２０２８年ロサンゼルス五輪の日本代表候補の選考基準を発表した。

男女団体戦がなくなり、０４年アテネ以来、６大会ぶりに男女ダブルスが実施種目入りし、男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスに加え、五輪初採用の混合団体と最多６種目が実施されるロス大会。男女最大各３人が代表に選ばれることになった。

男女シングルスは各２人で、２８年１月３日発表予定の世界ランク上位の男女各２人が選出される。

今月１日発表の現時点の世界ランクでは日本男子１番手の２位が張本智和、２番手の６位が松島輝空と２人が頭１つ抜けて、３番手の１７位が戸上隼輔、４番手の２９位が宇田幸矢、５番手の３２位が篠塚大登。日本女子は１番手の３位が張本智和の妹・美和、２番手の１１位が大藤沙月、３番手の１２位が早田ひな、４番手の１３位が橋本帆乃香、５番手の１５位が長崎美柚、６番手の１６位が伊藤美誠と大混戦になっている。

混合団体は各３人で、シングルスの２人と、残る１枠は２８年全日本選手権の一般シングルス終了後、１週間以内に日本協会の強化本部が勘案して決定。男女ダブルスは各１ペア、混合ダブルスは各１〜２ペアが選ばれ、男女ダブルスは混合団体代表候補３人から最も国際競争力が高いペアを強化本部が選出する。