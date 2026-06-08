◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 北九州市大３―２花園大（８日・東京ドーム）

２１年ぶり６度目の出場の北九州市大（九州六大学）は３年ぶり３度目出場の花園大（京滋大学）に３―２で勝利した。

北九州市大の６番・永田晃庄（２年＝海星）は、１点を追う３回２死満塁、中堅へ逆転の３点三塁打を放ち、チームを勝利へと導いた。「絶対に打ってやる」と気合十分でスライダーを捉え、「素直にうれしいです」と満面の笑みを浮かべた。

公立大とあって、強豪私大と比べて練習環境が恵まれているとは言えないという。「環境もですが、練習時間が結構少なくて。強豪だったらいろんな施設があって、打つ場所もたくさんあると思う。自分たちは打つ場所も限られている」。

それでもつかんだ２１年ぶりの大舞台。「１球に対する気持ちとか、工夫とかが他の私立（大）と違ってある」と、知恵を絞って積み重ねてきた日々が大舞台での勝利につながった。

１０日の２回戦では、チーム初となる１大会２勝に挑戦する。「次も厳しい戦いになると思うのですが、自分が活躍して、チームを勝利に導けるように頑張りたい。北九大らしく全力疾走、全員野球で勝っていきたい」と力を込めた。