きょう午前８時３８分にフィリピン付近で発生した推定マグニチュード８．２の地震で、日本の各地で津波が観測されました。宮崎港では0.3ｍの津波が観測されました。

日本の広い範囲に出されていた津波注意報は、午後５時前にすべて解除されました。

気象庁は、「津波注意報が発表されていた沿岸では、津波に伴う海面変動が、今後１日程度は継続する可能性が高いと考えられる」として、海に入っての作業や釣りなどに際しては十分な留意が必要としています。

午後４時５４分までに、九州南部と奄美地方で津波が観測された場所と最大の高さは以下の通りです。

南大隅町大泊 ８日１６時３２分 ０．１ｍ

種子島熊野 ８日１５時４９分 ０．２ｍ

奄美市小湊 ８日１６時３１分 ０．１ｍ

日南市油津 ８日１５時１７分 ０．１ｍ

宮崎港 ８日１６時４６分 ０．３ｍ

このほか、全国で観測された８日午後４時５２分現在の津波の観測値です。

三宅島阿古 ８日１４時５８分 微弱

父島二見 ８日１３時４６分 ０．２ｍ

尾鷲 ８日１６時１２分 微弱

熊野市遊木 ８日１６時１６分 ０．１ｍ

那智勝浦町浦神 ８日１３時３１分 微弱

串本町袋港 ８日１４時１２分 ０．２ｍ

高知 ８日１６時３３分 微弱

沖縄市中城湾港 ８日１５時５１分 ０．１ｍ

与那国島久部良 ８日１４時２１分 微弱

石垣島石垣港 ８日１３時２６分 微弱

宮古島平良 ８日１５時０２分 微弱

場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達している

おそれがあります。

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