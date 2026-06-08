【組み合わせの妙】味つけポン酢だけなのにそそる『カリカリ油揚げのオニスラサラダ』

カリッと焼いた油揚げの香ばしさが、シャキシャキ玉ねぎと相性抜群！ 味つけはポン酢ベースだから、さっぱりしているのに箸がすすみます。油揚げを焼くだけで、いつものオニオンサラダがぐんと風味豊かに。あと一品ほしい日にも作りやすい、手軽な和風サラダです。

『カリカリ油揚げのオニオンサラダ』のレシピ

材料（2人分）

玉ねぎ……1/2個（約100g）

油揚げ……1枚（約20g）

〈A〉

ポン酢しょうゆ……大さじ1

ごま油……大さじ1/2

作り方

（1）材料を切る

玉ねぎは横に薄切りにし、水に10分ほどさらす。油揚げはペーパータオルで押さえて表面の油を取り、横に幅5mmに切る。〈A〉は混ぜる。

（2）フライパンで焼く

フライパンに油揚げを入れて中火で熱し、2分30秒ほど炒めて火を止める。（1）の玉ねぎの水けをきってボールに入れ、油揚げ、〈A〉を加えてあえる。

香ばしく焼いた油揚げと、シャキッとした玉ねぎの組み合わせがあとを引くおいしさ。ポン酢のさっぱり感で食べやすく、箸休めにもぴったりです。油揚げを焼くだけでぐっと風味が増すので、ぜひ試してみてくださいね。

堤 人美ツツミ ヒトミ 料理家 出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）