昨年６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督の一周忌に合わせ、千葉県佐倉市の長嶋茂雄記念岩名球場で６日、追悼親善試合が行われ、長嶋さんの母校・佐倉高（旧佐倉一高）と熊谷高（埼玉県）が対戦した。

熊谷高は、長嶋さんが高校時代に唯一のホームランを放った相手だ。７３年ぶりに顔を合わせ、両校の現役部員が熱いプレーを見せた。

両校は長嶋さんが高校３年時の１９５３年８月、南関東大会１回戦で対戦した。試合は熊谷が勝ったが、４番の長嶋さんはバックスクリーンに本塁打を放った。この活躍で注目選手となり、スター街道を駆け上がったことから、後に「伝説のホームラン」と語られるようになった。

その後、両校が対戦した記録は残っておらず、佐倉の奥村武広監督が熊谷に追悼試合を打診し、実現した。

試合前の式典では、現役部員ら約９０人が長嶋さんの背番号にちなみ、３３秒間の黙とうをささげた。佐倉野球部ＯＢ・ＯＧ会の加賀谷均会長は「長嶋さんが大好きな全力プレーで試合をしてほしい」とあいさつした。

試合は、熊谷が中盤に得点を重ね、６―１で勝利。佐倉は７３年ぶりの雪辱とはならなかったが、両校とも長嶋さんのようにはつらつとプレーしていた。

試合後、佐倉の筒井伶介主将は「甲子園を目指して練習に励む姿を天国から見守ってもらえたら」とコメント。熊谷の里見駿主将は「素晴らしい球場で試合ができ、感謝の気持ちでいっぱい」と話した。