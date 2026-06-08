◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第1代表決定トーナメント2回戦 NTT西日本4―3大和高田クラブ（2026年6月8日 わかさスタジアム京都）

12年連続の都市対抗出場を狙うNTT西日本が接戦を制し、初戦を突破した。「9番・遊撃」で出場した大西拓磨内野手（22）が、4回に勝ち越しの決勝ソロ。大経大から入社した新人の左打者が、大仕事をやってのけた。

「後ろにつなぐことだけを考えて打席に入りました。直前で辻本さんが同点2ランを打ってくださったので、自分の打席がとても大事だと思っていました。結果的には最高の形になったので、うれしかったです」

圧巻の2者連続本塁打で試合をひっくり返した。1―3で迎えた4回。頼れる正捕手・辻本勇樹が右中間席へ2ランを放って同点に追いつくと、大西に打席が回ってきた。カウント1―1からの3球目。やや内寄りの直球を振り抜くと、右翼席へ飛び込む勝ち越しの決勝ソロ本塁打となった。

「監督、コーチからは“今までやってきたことしか出せない”と言われていたので、予選だからといって考えすぎず、状況に応じてできることを最大限やることを心がけました」

智弁和歌山では高3夏に正遊撃手として全国制覇。大舞台を経験してきたが、初めての都市対抗予選を「少し浮ついた感じはありました」と振り返った。この日は決勝弾でチームに貢献したが、普段、注力しているのは堅実な守備と隙のない走塁。「守備に対しての意識は強く持っていますし、走塁も含めてしっかり準備してやっていきたい」。勝ち越した直後の5回は遊飛、遊ゴロを着実にさばき、流れを手放さなかった。

「とにかくチームが勝つために、自分が何をできるのかを状況に応じて判断して、役割を全うできるよう頑張ります」。2年連続となる第1代表の座まであと2勝。次戦は10日に日本新薬（わかさスタジアム京都）と対戦する。