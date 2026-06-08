東京・クラブeXで1日から上演中の舞台「美少女戦士セーラームーン−Shining Theater Shinagawa Tokyo」公式Xは8日、第1期ライブパートで歌唱しております「ラ・ソウルジャー」の編曲音源に一部誤りがあったことが判明したと発表した。

公式Xは「『ラ・ソウルジャー』の作曲家である小坂明子先生、ならびに『美少女戦士セーラームーン』本公演の原作者である武内直子先生に深くお詫び申し上げますとともに、関係者の皆様ならびに作品を愛し応援してくださっているファンの皆様にも、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。今後については「【6月8日（月）19：30】公演より、新しい音源に変更してステージをお届けいたします。今後はより一層確認体制を強化し、皆様に最高のステージをお届けできるよう全力を尽くしてまいります」とした。

発表に対し、小坂氏がXで反応し「早急な対応をして下さり、美少女戦士セーラームーンに関わる皆さまにお礼を申し上げますとともに、お騒がせしたファンの皆様、どうか安心してこれからも応援をよろしくお願い致します。ずっとずっと美少女戦士セーラームーンを誇りに思いたいです！」と感謝した。