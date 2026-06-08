「ホルモン高橋」は、新栄・千種エリアにある大衆ホルモン焼肉店です。長年ホルモン店で修行を積んだ店長が独立。独自の仕入れルートと個人店ならではの強みを生かし、鮮度にこだわった肉と酒をリーズナブルに提供しています。



店のイチオシの3大名物が、「とんちゃん」「ホルモンミックス」「生牛タン」。看板メニューの「名物トロとんちゃん」は、朝挽きの肉を直接仕入れているため、鮮度抜群。とんちゃんならではの良質な脂のうま味をしっかり味わえる一品です。





味付けは、塩・味噌・特製タレの3種類から選べますが、特におすすめなのが、名古屋風と韓国風を掛け合わせた店オリジナルの“特製タレ”です。「ごちゃ盛りホルモンミックス」は、その日のおすすめの赤身・白身ホルモンを5種類たっぷり盛り合わせた、コストパフォーマンス抜群の人気メニューです。さらに「手切り生牛タン」は、生の牛タンを店内で丁寧に処理し、手切りすることで、ジューシーな食感に仕上げています。そのほかにも、「和牛カルビ盛り合わせ」「牛上ハラミ」「にんにく塩ミノ」など、自慢の肉メニューが揃っています。＜メニュー＞【名物トロとんちゃん】（438円）【せんまい刺し】（878円）【手切り生牛タン】（988円）【ごちゃ盛りホルモンミックス】【和牛上カルビ】（各1098円）【生キムチ（白菜）】（658円）【冷麺】（878円） など＜ドリンクメニュー＞【サッポロラガー（赤星中瓶）】（328円）【生ビール（中）サッポロ黒ラベル】（548円）【プレーンサワー】【ウーロンハイ】【緑茶ハイ】【青汁ハイ】（各548円） など※2026年2月19日時点の情報です