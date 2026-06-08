2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の結成10周年を記念して、サントリーが展開する「ミュージックTAG自販機」とのコラボレーション企画第1弾を17日から実施することを7日、発表した。

すとぷり初となる「ミュージックTAG自販機」とのコラボレーション。全国約100台の専用デザイン自動販売機で展開されるほか、20日からスタートする「すとぷり結成10周年記念アリーナツアー」の会場にも設置するという。サントリーの同自販機において、全国約100台規模での展開は初の試みだ。

この自販機は、商品選択時や購入時にすとぷりの楽曲を楽しめる特別仕様。ボタンを押すと10曲以上の代表曲や最新曲からイントロの一部が再生されて、商品購入時には選択時に流れた楽曲の別パートを聴くことができる。利用するたびに異なる楽曲や思い出に触れられる、ファンにはたまらない体験型自販機だ。

また、自販機で販売するオリジナルラベル缶は、シークレットデザインを含む10種類以上をランダムで展開。第1弾（17日〜7月21日）はアルバムジャケットデザイン、第2弾（7月22日〜8月24日）では楽曲サムネイルデザインとなる。缶のラベルはきれいにはがすとステッカーとして保存できる。10周年の思い出を、ステッカーとして収集できるというわけだ。

結成10周年の歩みを彩ってきた楽曲とビジュアルを堪能できる、アニバーサリーイヤーならではの特別なコラボレーションだ。